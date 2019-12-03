Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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3 bin yıl sonra açığa çıktı! Büyük gizemin kapısı aralandı
Antik Mısır'a dair 3 bin yıllık gizem şaşırtıcı şekilde açığa çıktı.
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TT320 olarak adlandırılan Antik Mısır lahiti Teb Nekropolü'nde Deir el-Bahari bitişiğinde yer alıyor.
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Bu lahit önceleri Pinedjem II, eşi Neskhons ve yakın aile bireylerinin ebedi istirahatgah yeri olarak biliniyordu.
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Fakat Pinedjem II, Mısır Krallığı'nın gerileme dönemine denk gelen ve lahit hırsızlarının kol gezdiği MÖ. 969 yılında yaşamını yitirmişti.
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9. Ramses döneminde Başpapaz, 3 bin yıl boyunca sır olarak kalacak son derece gizli bir yöntem keşfetti.
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İngiltere merkezli televizyon kanalı Channel 5'te yayınlanan ve sunuculuğunu Bettany Hughes'ın üstlendiği “Egypt’s Greatest Treasures” programında geçtiğimiz bu ilginç konu işlendi.
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Hughes, Mısır Kralının cansız bedeninin oldukça şaşırtıcı bir noktada keşfedildiğini söyledi.
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Hikayenin Luksor kentinde başladığını belirten Hughes 1881 yılında dönemin yetkililerinin Mısır Firavunlarına ait değerli bazı eşyaların Abd el-Rassul adlı bir çiftçi tarafından satıldığını tespit ettiğini ifade etti.
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El-Rassul'un sorgu için gözaltına alındığını anlatan Hughes, çiftçinin sattığı hazinelerin kaynağını itiraf ettiğini aktardı.
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Yetkililerle iş birliği yapmak için anlaşan el-Rassul, bu kişileri TT320'nin de bulunduğu bölgeye getirdi.
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Nil Vadisi yakınlarındaki bu bölgede araştırma yapmaya başlayan arkeologlar burada yerin 13 metre altında Antik Mısır dönemine ait sayısız eser bulunduğunu keşfetti.
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Arkeologlar yerin 13 metre altında Firavunlara ve Kraliçelere ait 40'tan fazla mumya buldu.
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Yaklaşık 3 bin yıl kadar önce Pinedjem adlı bir papaz, Krallar Vadisi'ndeki değerli hazinelerin yanı sıra mumyaları da hedef alan hırsızlara karşı havarilerinin de desteğiyle son derece riskli bir plan yaptı.
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Pinedjem ve havarileri, hırsızlık süsü vererek lahitlerden çıkardıkları mumyaları dağlık bir bölgeye dikkat çekmeyecek şekilde taşıdı.
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1881 yılına kadar kimsenin bulamadığı bu mumyaları çiftçi el-Rassul'un keçisi otlarken buldu.
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Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan Mısır Piramitleri günümüzde dahi gizemini koruyor.
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Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor.
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3 büyük piramidin yer aldığı Gize'deki en büyük ve en eski piramit olan Keops Piramidi, Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze kadar ulaşan tek eser olarak biliniyor.
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Yaklaşık 20 yılda yapıldığı tahmin edilen Keops Piramidi'nin, içerisinde lahiti de yer alan Mısır Firavunu Keops adına yapıldığı düşünülüyor.