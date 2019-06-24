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3 bin 500 metrekare arazi üzerine süper lüks villa yaptırmıştı... Alaçatı'da tatil!
Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil’in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.
Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil’in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.
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