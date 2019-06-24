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3 bin 500 metrekare arazi üzerine süper lüks villa yaptırmıştı... Alaçatı'da tatil!

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil’in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.

Hürriyet Haber
24.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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3 bin 500 metrekare arazi üzerine süper lüks villa yaptırmıştı... Alaçatıda tatilNext

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil’in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.

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