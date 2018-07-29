3 asansör, 1 helikopter pisti! Hücreden mega yata

Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks, sevgilisi Chloe Green ile Bodrum’a geldi. Meeks’in Topshop zincirinin sahibi olan müstakbel kayınpederi Philip Green’e ait mega yat, Yalıkavak açıklarına demirledi.
Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks, sevgilisi Chloe Green ile Bodrum’a geldi. Meeks’in Topshop zincirinin sahibi olan müstakbel kayınpederi Philip Green’e ait mega yat, Yalıkavak açıklarına demirledi.
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