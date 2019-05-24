Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağı

Bir dönem moda dünyasına damgasını vuran; kariyerini hala sürdüren 50 yaşındaki Danimarkalı model Helena Christensen, Instagram sayfasında gençlik yıllarından bu yana ayrılamadığı yatağının fotoğrafını paylaştı.
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