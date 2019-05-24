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Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağı

Dünyanın en güzel kentlerinden birinde milyon dolarlık bir apartman dairesi var. Ama o huzuru dağlardaki evinde buluyor.

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Hürriyet Haber
24.05.2019 - 16:29 | Son Güncelleme:
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Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağıNext

Bir dönem moda dünyasına damgasını vuran; kariyerini hala sürdüren 50 yaşındaki Danimarkalı model Helena Christensen, Instagram sayfasında gençlik yıllarından bu yana ayrılamadığı yatağının fotoğrafını paylaştı.

INSTAGRAM

Etiketler: helena christensen , model , instagram

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