29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacak

TOKİ’den yapılan açıklamada, "Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsa satışa sunuldu.
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