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29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsayı satışa sunduğunu açıkladı.

İSTANBUL, (DHA)
12.01.2019 - 00:41 | Son Güncelleme:
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29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacakNext

TOKİ’den yapılan açıklamada, "Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsa satışa sunuldu.

Etiketler: toki satış , toki müzayede , haberler

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