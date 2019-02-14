28 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanmıştı... Ünlü isim isyan etti!
Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nişanlandığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. 58 yaşındaki oyuncu, yaş farkından dolayı yapılan eleştirilere “Aşk engel tanımaz” diye karşılık verdi.
Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nişanlandığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. 58 yaşındaki oyuncu, yaş farkından dolayı yapılan eleştirilere “Aşk engel tanımaz” diye karşılık verdi.
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