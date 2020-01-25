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Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 08:17, /

25 Ocak son deprem listesi.. Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor

AFAD'dan Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015" açıklaması yapıldı. Hem Elazığ bölgesinde oturan vatandaşlarımız hem de çevre illerde depremi ciddi şekilde hissedenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremlerin listesini takip ediyor. Peki 25 Ocak Cumartesi hangi bölgelerimizde deprem oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken, Elazığ ve Malatya bölgesinde son durum ne?

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar da bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 25 Ocak 2020 en son depremler listesi...Merkez üssü Elazığ olan deprem; Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay, Sivas, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Osmaniye ve pek çok çevre şehirde etkisini hissettirdi.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

3Deprem Tuncelide hissedildi

Deprem Tunceli'de hissedildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.

4Herhangi bir can ve mal kaybı yok

"Herhangi bir can ve mal kaybı yok"

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise depremin kentte de hissedildiğini ve ekiplerin hemen sahaya çıktıklarını dile getirdi.

5Samsun, Tokat ve Çorumda da hissedildi

Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.

6SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.25 08:03:14 38.4980 39.3715 5.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 08:00:24 39.0722 27.8718 5.3 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 08:00:13 38.3397 39.0912 7.8 -.- 2.4 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:58:36 38.4818 39.1962 5.0 -.- 2.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:54:23 38.3385 39.0328 1.2 -.- 2.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:52:18 38.4018 39.0455 13.9 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:50:05 38.1457 38.6860 5.0 -.- 3.1 3.1 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 07:49:04 38.2947 38.8398 5.0 -.- 2.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 07:42:29 38.3850 39.0858 5.2 -.- 1.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:37:55 38.3158 39.0160 5.0 -.- 3.9 4.0 DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 07:36:20 39.0252 27.8498 6.6 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 07:25:56 38.3617 39.0257 5.4 -.- 1.9 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:21:43 38.3943 39.0138 5.0 -.- 3.5 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:14:21 38.4878 39.1513 5.0 -.- 2.3 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:02:29 38.4197 39.0887 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:56:12 38.3383 38.7768 5.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 06:52:58 38.9907 27.8858 5.0 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 06:45:56 39.0482 27.8922 13.7 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 06:34:31 39.0877 27.8178 4.0 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 06:20:43 38.5198 39.1980 5.0 -.- 3.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:15:43 40.8445 28.3197 5.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.01.25 06:13:57 38.4703 39.1662 4.4 -.- 2.6 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:13:43 40.7917 31.5518 10.2 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2020.01.25 06:13:20 40.8047 31.5318 4.5 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2020.01.25 06:06:53 38.4263 39.2332 3.6 -.- 1.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:00:47 38.4305 39.0935 5.0 -.- 2.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:57:58 38.5100 39.1408 5.0 -.- 3.3 3.3 BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:52:33 38.4990 39.3390 4.1 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:35:04 38.5055 39.2842 5.0 -.- 3.3 3.4 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:33:50 38.4235 39.2517 4.3 -.- 2.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:29:04 39.0732 27.8162 2.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 05:25:00 38.5092 39.2377 5.0 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:21:33 39.0250 27.8335 6.4 -.- 3.3 3.4 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 05:18:30 38.4197 39.2560 7.3 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:15:21 39.0217 27.8365 6.3 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 05:13:07 38.4425 39.1597 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:12:04 38.5135 39.1828 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:10:06 38.4315 39.2155 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:07:24 38.4162 39.2155 4.9 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:02:30 38.4493 39.1982 5.0 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:59:47 38.4662 39.2008 9.4 -.- 2.2 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:58:53 38.3682 39.1653 5.5 -.- 2.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:56:17 38.0595 42.8693 9.9 -.- 2.2 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.01.25 04:51:27 38.3912 39.1960 8.3 -.- 2.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:48:13 38.2833 38.7835 3.0 -.- 3.4 3.5 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 04:43:35 38.4198 39.1840 5.0 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:40:09 38.4015 38.9342 5.0 -.- 2.9 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:31:50 38.4575 39.2550 5.9 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:30:44 38.4248 39.1100 5.0 -.- 2.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

7

020.01.25 04:26:19 38.5810 39.3253 11.6 -.- 2.0 -.- MOLLAKENDI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:20:38 38.4513 39.2663 5.0 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:16:32 38.4372 39.2865 2.3 -.- 2.6 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:02:34 38.4255 39.2217 5.0 -.- 3.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:57:16 38.3705 39.0723 5.0 -.- 4.0 4.1 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:53:52 38.1618 38.9913 6.1 -.- 2.1 -.- TELUSAGI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 03:52:13 38.4462 39.1298 5.0 -.- 3.1 3.1 DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:50:48 38.4617 39.1702 5.0 -.- 2.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:48:49 38.4702 39.1587 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:44:59 38.4355 39.1240 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:42:48 38.3848 39.0605 5.0 -.- 3.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:40:06 38.2985 39.0043 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 03:38:20 38.4562 39.1430 5.4 -.- 1.9 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:33:48 38.3397 39.0188 5.0 -.- 3.3 3.4 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:32:37 38.5267 39.3170 4.2 -.- 2.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:28:16 38.3740 39.1790 7.9 -.- 3.3 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:27:26 38.5328 39.2912 5.1 -.- 3.7 3.8 ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:23:29 38.3122 38.7538 3.2 -.- 2.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 03:19:47 38.2075 38.7222 5.0 -.- 3.4 3.3 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 03:11:40 38.4698 39.3050 6.9 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 03:04:11 38.4527 39.3458 6.8 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:59:23 39.0272 27.8305 2.4 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:57:13 39.0188 27.8828 6.6 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:56:37 38.4998 39.2865 5.0 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:54:39 39.0542 27.8332 6.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:49:41 38.4730 39.1912 4.2 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:48:07 39.0072 27.8920 11.6 -.- 2.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:43:41 38.2127 38.7683 4.8 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 02:39:06 38.3935 39.2945 2.6 -.- 1.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:35:48 38.4977 39.2997 10.4 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:30:20 38.9828 27.8533 4.7 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.25 02:30:20)

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2020.01.25 02:25:56 39.0180 27.8332 7.2 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:20:10 38.4090 39.0990 2.3 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:16:50 38.3632 39.3292 2.9 -.- 2.0 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:14:16 38.4932 39.1802 5.0 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:12:13 37.4298 37.0770 5.0 -.- 2.8 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.01.25 02:10:42 39.1110 27.8945 5.0 -.- 2.0 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:07:57 38.9805 27.8628 5.1 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:07:06 38.5070 39.3010 5.4 -.- 2.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 02:04:49 39.0232 27.8442 7.9 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 02:00:23 38.5132 39.2160 5.4 -.- 2.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:52:14 38.3705 39.1577 4.9 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:48:36 38.3722 39.1535 10.2 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:43:04 38.5163 39.3068 6.9 -.- 1.9 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:38:01 38.4103 39.1805 5.0 -.- 2.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:33:47 38.4982 39.2857 5.0 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:32:58 39.0460 27.8563 11.8 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 01:29:48 39.0272 27.8453 1.2 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.25 01:29:53)

2020.01.25 01:22:51 39.0568 27.8333 5.4 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 01:19:33 39.0073 27.8748 8.4 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 01:19:28 38.3335 38.9830 5.0 -.- 3.7 3.9 TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:15:07 38.4157 39.1395 6.4 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 01:13:25 38.3493 38.8050 4.9 -.- 3.1 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 01:06:26 38.6058 39.3972 9.1 -.- 2.7 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.25 01:06:25)2020.01.25 01:01:32 38.3350 39.0460 5.0 -.- 3.8 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE04 (2020.01.25 01:01:32)

2020.01.25 00:58:12 38.1055 38.7290 2.3 -.- 3.2 3.3 TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 00:56:57 38.9915 27.8437 9.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:55:29 38.9967 27.8432 13.6 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:47:41 38.9975 27.8847 4.0 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:47:29 38.2162 38.9012 5.0 -.- 2.9 -.- DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.01.25 00:47:30)

2020.01.25 00:42:36 38.8813 27.8232 19.2 -.- 1.7 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:39:12 38.3492 39.1900 9.2 -.- 3.4 3.5 DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 00:36:36 38.6943 27.5783 22.5 -.- 2.6 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:36:17 38.8980 27.7807 17.3 -.- 2.2 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.25 00:36:17)

2020.01.25 00:35:23 38.4268 39.1502 4.9 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 00:34:40 38.4185 39.1650 5.0 -.- 3.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.25 00:34:45)

2020.01.25 00:30:02 38.4167 39.2660 3.4 -.- 2.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 00:25:43 38.3488 38.9750 1.7 -.- 2.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 00:22:12 39.0628 27.8512 7.1 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:21:47 38.4867 39.2897 5.0 -.- 2.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 00:20:24 39.0638 27.8288 7.0 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:19:13 38.3300 38.7327 7.7 -.- 2.2 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 00:19:13 38.4072 38.6197 9.3 -.- 2.1 -.- MEYDANCIK-BATTALGAZI (MALATYA) REVIZE01 (2020.01.25 00:19:13)

2020.01.25 00:18:24 39.0462 27.8148 5.0 -.- 2.3 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:17:05 38.3087 39.1627 13.8 -.- 2.1 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.25 00:17:06)

2020.01.25 00:16:13 39.0588 27.8330 4.0 -.- 4.0 3.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:13:51 38.1727 39.1258 6.9 -.- 2.8 -.- YENIBARDAK-GERGER (ADIYAMAN) REVIZE01 (2020.01.25 00:13:50)

2020.01.25 00:10:21 38.4205 39.3947 5.0 -.- 2.4 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 00:09:38 39.4422 27.9107 6.2 -.- 3.3 3.2 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2020.01.25 00:04:17 38.4010 39.2235 5.0 -.- 2.3 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

9

2020.01.25 00:02:49 39.0167 27.8318 9.0 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:01:00 39.0213 27.8358 8.5 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 00:00:12 38.3442 39.0427 5.0 -.- 3.7 3.9 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:55:20 38.4947 39.2757 5.0 -.- 3.3 3.4 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:51:50 38.3810 39.1998 5.3 -.- 2.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:49:38 38.3042 38.9928 5.0 -.- 2.7 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 23:48:29 38.3898 39.2910 7.7 -.- 3.0 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:45:02 38.4235 39.1222 5.0 -.- 4.4 4.5 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:42:10 38.3547 39.0748 5.0 -.- 4.0 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 23:42:10)

2020.01.24 23:35:17 38.4920 38.8950 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:33:49 38.4708 39.2578 5.7 -.- 3.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:29:18 38.5215 39.2332 7.7 -.- 2.4 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 23:29:19)

2020.01.24 23:27:27 39.0552 27.8370 5.0 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 23:26:45 38.4133 38.9875 9.4 -.- 2.9 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:18:18 38.2950 38.7470 5.0 -.- 3.9 3.9 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 23:14:18 38.4262 39.1923 2.0 -.- 3.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:13:56 38.4712 39.3783 6.0 -.- 2.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:12:38 39.0502 27.8468 7.3 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 23:10:41 38.3163 38.9723 5.0 -.- 3.1 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 23:05:57 38.4832 39.2307 6.4 -.- 3.2 3.3 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 23:01:09 38.3263 39.0610 4.3 -.- 2.7 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:57:21 38.3932 38.6417 5.0 -.- 3.6 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2020.01.24 22:57:20)

2020.01.24 22:49:37 38.4395 39.1722 5.0 -.- 4.5 4.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:46:28 38.5375 39.2832 1.3 -.- 3.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:43:40 38.3377 39.0190 5.0 -.- 3.8 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:39:58 38.2767 39.2230 5.0 -.- 3.9 4.1 AVUT-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.01.24 22:38:29 38.3258 39.0207 5.0 -.- 3.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:35:31 38.5970 39.3295 1.2 -.- 2.9 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:30:17 38.3122 39.0042 5.0 -.- 3.3 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:28:01 39.0715 27.8360 2.3 -.- 1.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.24 22:21:11 38.2348 38.8515 5.4 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:15:41 38.4742 39.1912 5.0 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:13:11 38.3623 39.0220 2.6 -.- 3.2 3.3 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:09:02 38.4942 39.3032 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 22:05:51 38.1920 38.6603 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:03:06 38.2085 38.7057 5.0 -.- 4.8 4.7 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 22:00:30 38.4848 39.2458 5.0 -.- 3.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:59:10 38.5727 39.2643 4.8 -.- 4.0 4.0 BAHCEKAPI-(ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 21:59:09)

2020.01.24 21:56:33 38.5307 39.3105 5.7 -.- 3.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:54:10 38.2802 38.7547 3.1 -.- 3.4 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:47:09 38.2722 38.6983 5.3 -.- 3.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:43:21 38.3523 39.0412 5.0 -.- 4.3 4.2 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:41:27 38.3248 39.1125 18.1 -.- 2.3 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:38:34 38.5130 39.3240 5.1 -.- 3.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:36:21 38.2507 38.6825 5.0 -.- 4.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:32:34 38.4198 39.0528 5.0 -.- 4.2 4.1 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:26:07 38.5227 39.4677 5.0 -.- 3.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 21:26:07)

2020.01.24 21:24:41 38.1658 38.8065 13.0 -.- 3.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:21:48 38.4158 38.9422 1.1 -.- 3.4 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:17:57 38.3320 38.8667 5.4 -.- 3.6 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel

10

2020.01.24 21:15:34 38.4878 39.0290 9.0 -.- 3.3 -.- GUNACTI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:13:55 38.2700 39.0075 7.5 -.- 3.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.24 21:12:20 38.3327 39.2232 6.3 -.- 3.3 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.24 21:08:05 38.3998 39.2075 4.6 -.- 4.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 21:08:04)

2020.01.24 21:06:39 38.3772 39.1265 6.7 -.- 3.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.01.24 21:04:36 38.4332 39.0302 5.0 -.- 3.6 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.01.24 20:55:13 38.4980 39.1210 4.8 -.- 6.6 6.5 MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE02 (2020.01.24 20:55:13)

2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 20:25:46)2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.24 19:01:54)

2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:33:29 39.0627 27.8867 19.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:32:25 39.0092 27.8775 9.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:28:13 39.0197 27.8852 6.7 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:17:01 38.9847 27.8538 5.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:16:11 39.0212 27.8948 4.4 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:08:11 39.0047 27.8973 2.2 -.- 2.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.24 18:07:20 39.0445 27.8737 5.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.24 18:06:33 39.1545 27.8687 12.1 -.- 0.9 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.24 17:59:30 39.0965 27.8163 11.1 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.24 17:57:16 39.1200 27.8705 12.7 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

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