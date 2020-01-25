25 Ocak son deprem listesi.. Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor
AFAD'dan Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015" açıklaması yapıldı. Hem Elazığ bölgesinde oturan vatandaşlarımız hem de çevre illerde depremi ciddi şekilde hissedenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremlerin listesini takip ediyor. Peki 25 Ocak Cumartesi hangi bölgelerimizde deprem oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken, Elazığ ve Malatya bölgesinde son durum ne?
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar da bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 25 Ocak 2020 en son depremler listesi...Merkez üssü Elazığ olan deprem; Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay, Sivas, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Osmaniye ve pek çok çevre şehirde etkisini hissettirdi.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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Deprem Tunceli'de hissedildi
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.
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"Herhangi bir can ve mal kaybı yok"
Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise depremin kentte de hissedildiğini ve ekiplerin hemen sahaya çıktıklarını dile getirdi.
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Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.
Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.