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    En güzel 23 Nisan mesajları - 23 Nisan'a özel kutlama ve tebrik sözleri

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizi inşa edecek olan tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan bu yıl da kutlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda TBMM'nin 99. açılış tarihi olan bu özel güne dair kutlama mesajları ve güzel sözler arayan vatandaşlar, 23 Nisan mesajları ve sözlerini sorguluyor. İşte, en güzel ve anlamlı 23 Nisan mesajları ve sözleri...

    Hürriyet Haber
    23.04.2019 - 09:30 | Son Güncelleme:
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    En güzel 23 Nisan mesajları - 23 Nisana özel kutlama ve tebrik sözleriNext



    Yarınlarımız olan çocuklarımıza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün birbirinden renkli resimler, güzel mesajlar ve sözler ile anlam buluyor. İşte, yakınlarınıza gönderebileceğiniz, yer aldığınız sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz birbirinden güzel resimli 23 Nisan sözleri ve mesajları derlemesi...

    23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

    TBMM’nin 99’uncu yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

    99 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

    Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

    Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

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    Etiketler: 23 nisan sözleri , son dakika haberler

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    En güzel 23 Nisan mesajları - 23 Nisan'a özel kutlama ve tebrik sözleri

    En güzel 23 Nisan mesajları - 23 Nisan'a özel kutlama ve tebrik sözleri

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