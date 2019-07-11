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23 ilde işyeri ve konutlar satılıyor! 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. Açık artırma 25 Temmuz'da yapılacak.

Hürriyet Haber
11.07.2019 - 00:37 | Son Güncelleme:
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23 ilde işyeri ve konutlar satılıyor 45 bin TLden başlayan fiyatlarlaNext

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunulduğu belirtildi. Açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya www.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İşte o liste...

Etiketler: toki , toki konut , toki kura , haberler

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