22 Ocak Sayısal Loto sonuçları (Büyük ikramiyede 1. devir) - Sayısal Loto sonucu görüntüleme sayfası
Bu haftanın ilk Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun 1290. Hafta çekilişi 22 Ocak Cumartesi günü tamamlandı. 6 şanslı numarayı tahmin eden çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto sonucu görüntüleme sayfası…
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Şans oyunu tutkunlarının her hafta merakla beklediği Sayısal Loto'nun 22 Ocak tarihli sonuçları açıklandı. Önce canlı yayında ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden duyurulan Sayısal Loto sonuçlarına ilgi 23 Ocak Perşembe günü de devam ediyor. Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye tutarı 1 milyon 163 bin lira olarak belirlenmişti ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye de devretti. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte Sayısal Loto sonuçları...
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Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
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1290'ıncı hafta Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki şanslı numaraları şunlardı: 2 20 22 24 44 46
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Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?
Sayısal Loto oyununun 1289'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 842 bin 470 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 7 bin 130'ar lira, 4 bilen 6 bin 545 kişi 100'er lira ve 3 bilen 128 bin 923 kişi de 13 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.