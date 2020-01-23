22 Ocak Sayısal Loto sonuçları (Büyük ikramiyede 1. devir) - Sayısal Loto sonucu görüntüleme sayfası

Şans oyunu tutkunlarının her hafta merakla beklediği Sayısal Loto'nun 22 Ocak tarihli sonuçları açıklandı. Önce canlı yayında ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden duyurulan Sayısal Loto sonuçlarına ilgi 23 Ocak Perşembe günü de devam ediyor. Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye tutarı 1 milyon 163 bin lira olarak belirlenmişti ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye de devretti. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte Sayısal Loto sonuçları...