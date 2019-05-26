'21 yıldır Blumia ile mücadele ediyorum'

Cem Boyner'in ikiz kızları Elif ve Ayşe Boyner'in 21 yıldır blumia (yediklerini kusma) hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Bu rahatsızlığa çare bulmak için dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Joe Dispenza'nın terapi merkezine giden Elif Boyner, yaşadıklarını Dispenza'nın Youtube kanalında anlattı.
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