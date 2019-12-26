ArdÄ±ndan da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Annem benim pozisyonuma geÃ§ti, ben artist oldum evde. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n Ã§ocuÄŸuma bakÄ±yor, yemeklerimi de yapÄ±yordu. Ben de kocamla vakit geÃ§irmeye baÅŸladÄ±m. Hele babamÄ±n hakkÄ±nÄ± hiÃ§ Ã¶deyemem, her perÅŸembe ve pazar gelirdi. Annem arada bana "YanlÄ±ÅŸ anlamÄ±yorsun deÄŸil mi GÃ¼lÅŸahÃ§Ä±ÄŸÄ±m, kÄ±skanmÄ±yorsun deÄŸil mi Ã§ocuklarÄ±nÄ± sahiplendiÄŸimiz iÃ§in" diye sorardÄ±. "Anne nasÄ±l yanlÄ±ÅŸ anlayabilirim, Ã§ok memnun oluyorum, mÃ¼mkÃ¼nse alÄ±p evinize gÃ¶tÃ¼rÃ¼n" diye espri yapardÄ±m. "O kadar da deÄŸil" derdi."



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