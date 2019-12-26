Bir dönemin çocuk yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±: 21 yaÅŸÄ±nda anne oldu 47 yaÅŸÄ±nda büyükanne
YeÅŸilÃ§am'Ä±n 'dÃ¶rt yapraklÄ± yonca'sÄ±ndan HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit'in kÄ±zÄ± olan GÃ¼lÅŸah Soydan, kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. ArkadaÅŸ, GÃ¼lÃ§iÃ§ek, Kader, GÃ¼llÃ¼ÅŸah ile Ä°bo, GÃ¼lÅŸah KÃ¼Ã§Ã¼k Anne, GÃ¼lÅŸah gibi filmlerde rol aldÄ±.
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Ama daha sonra hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Ender AlkoÃ§lar ile tanÄ±ÅŸÄ±nca sinemada kariyer yapmak yerine evliliÄŸi tercih etti.
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HenÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndayken dÃ¼nya evine girdi. Ä°ki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi oldu. Aradan Ã§ok zaman geÃ§meden de TÃ¼rkiye'nin en genÃ§ Ã¼nlÃ¼ kayÄ±nvalidesi ve bÃ¼yÃ¼kannesi oldu.
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Bir dÃ¶nemin Ã§ocuk oyuncusu GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar, ilk olarak kÄ±zÄ± NesliÅŸah'Ä±n Engin Altan DÃ¼zyatan ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Emir ile anneanne olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±. Sonra ikinci torunu da geldi.Â
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Ä°ÅŸte GÃ¼lÅŸah Soydan AlkoÃ§lar'Ä±n Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlÄ±ktan anneanneliÄŸe uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼.
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GÃ¼lÅŸah Soydan, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit ile bir dÃ¶nemin gÃ¶zde futbolcusu Selim Soydan'Ä±n tek Ã§ocuÄŸu.
BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± NesliÅŸah ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde henÃ¼z 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ± GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar. O evlilik uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.
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Ama sonra kÄ±zÄ± NesliÅŸah da tÄ±pkÄ± kendisi gibi hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±yla oyuncu Engin Altan DÃ¼zyatan ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GenÃ§ Ã§ift evlendi ve mutlu evlilikleri bir bebekle renklendi.
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Ender AlkoÃ§lar ile 1987 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi mutlu bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± NesliÅŸah sayesinde genÃ§ yaÅŸta torun sahibi olmanÄ±n sevincini de yaÅŸadÄ± AlkoÃ§lar Ã§ifti.
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NesliÅŸah AlkoÃ§lar ve Engin Altan DÃ¼zyatan Ã§iftinin biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.
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Gelelim GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar'Ä±n genÃ§ yaÅŸta evlendiÄŸi Engin AlkoÃ§lar ile nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na... Ã‡iftin ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± GÃ¼lÅŸah Soydan henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken gerÃ§ekleÅŸti.
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Zaman iÃ§inde de birbirlerine aÅŸÄ±k olmuÅŸlar iki genÃ§. AlkoÃ§lar o dÃ¶nemi bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "HenÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m ve Ender'i tanÄ±dÄ±m, sevdim. MutluluÄŸun formÃ¼lÃ¼ herkese gÃ¶re deÄŸiÅŸir. Ã–nemli olan saygÄ±, sevgi ve uyum. Ã‡ok ani bir evlilik kararÄ± aldÄ±k. BabamÄ±n birÃ§ok Ã¶zelliÄŸi onda vardÄ±, dahasÄ± artÄ±larÄ± bulunuyordu. Evlenmemin bana uygun olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, kararÄ±mdan dÃ¶nmedim."
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Ã‡ift, GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar 18 yaÅŸÄ±ndayken evlendi. KÄ±sa sÃ¼re sonra da ilk kÄ±zlarÄ± NesliÅŸah dÃ¼nyaya geldi, ardÄ±ndan da AslÄ±ÅŸah.
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GÃ¼lÅŸah AlkoÃ§lar, bir rÃ¶portajÄ±nda Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldikten sonra en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ± annesinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiÅŸti. "Ben Ã¶nceden yurtdÄ±ÅŸÄ±nda okuyordum, o Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ama baktÄ± ki ben Ã§ok genÃ§ anne oldum, Ã§ocuklarÄ±n sorumluluÄŸunu Ã¼zerine aldÄ±. Annem sekiz ay Bursaâ€™da, benim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m evde Ã§ocuk baktÄ±. Bunu kimse bilmez" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ± AlkoÃ§lar o gÃ¼nleri.Â
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ArdÄ±ndan da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Annem benim pozisyonuma geÃ§ti, ben artist oldum evde. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n Ã§ocuÄŸuma bakÄ±yor, yemeklerimi de yapÄ±yordu. Ben de kocamla vakit geÃ§irmeye baÅŸladÄ±m. Hele babamÄ±n hakkÄ±nÄ± hiÃ§ Ã¶deyemem, her perÅŸembe ve pazar gelirdi. Annem arada bana "YanlÄ±ÅŸ anlamÄ±yorsun deÄŸil mi GÃ¼lÅŸahÃ§Ä±ÄŸÄ±m, kÄ±skanmÄ±yorsun deÄŸil mi Ã§ocuklarÄ±nÄ± sahiplendiÄŸimiz iÃ§in" diye sorardÄ±. "Anne nasÄ±l yanlÄ±ÅŸ anlayabilirim, Ã§ok memnun oluyorum, mÃ¼mkÃ¼nse alÄ±p evinize gÃ¶tÃ¼rÃ¼n" diye espri yapardÄ±m. "O kadar da deÄŸil" derdi."