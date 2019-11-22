Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Loto sonuçları neticesinde büyük ikramiye 5. kez devretti - Süper Loto çekilişi ne zaman?
Süper Loto sonuçlarına ilgi sabah saatlerinde de devam ediyor. Şans oyunu tutkunlarının her perşembe sonucunu merakla beklediği Süper Loto'nun 631. hafta çekilişi 21 Kasım Perşembe günü gerçekleşti. Süper Loto sonuçları neticesinde büyük ikramiye 5. kez devretti. İşte, Süper Loto sonuçlarına ilişkin veriler...
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Süper Loto’nun 21 Kasım tarihli çekiliş sonuçları MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından açıklandı. Şans oyunun tutkunlarının her hafta sonucunu merakla beklediği Süper Loto'nun 631. hafta çekilişi sonucunda büyük ikramiye bir kez daha devretti. Böylece büyük ikramiyesi 5. kez katlandı..
Milli Piyango İdaresi'nin 5 şans oyunundan biri olan Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi 21 Kasım Perşembe günü yapıldı. Süper Loto'nun daha önce 4 kez devretmesi nedeniyle 631. hafta çekilişine ilgi büyüktü. Peki, Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı ne kadar, bir sonraki Süper Loto çekilişi ne zaman?
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Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Şanslı numaraları bilen çıkmayın 13 milyon 863 bin 96 liralık büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 10 bin 189'ar lira, 4 bilen 4 bin 199 kişi 200'er lira, 3 bilen 87 bin 956 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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Büyük ikramiyeyi kazandıracak olan numaraları merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. 21 Kasım Perşembe günü noter huzurunda saat 21.15'te gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları şunlardı:21-25-28-40-44-49
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BİR SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?Devreden büyük ikramiye ardından bir sonraki Süper Loto çekilişinin tarihi de merak konusu oldu. Süper Loto çekilişleri her hafta perşembe günü gerçekleşiyor. Bu nedenle 632. hafta Süper Loto çekilişi 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.