20'nci yıl pozu!

Osmanlı Devleti'ne başkent olmuş güzel şehrimiz Bursa'nın mutfağında da saray mutfağının izlerini görmek pek de zor değil. Bu yüzden, tarihi gibi Bursa mutfağı da oldukça zengin tatlara sahip. En ünlü yemeği Bursa kebabından (İskender kebabı) Kemalpaşa tatlısına kadar Bursa mutfağından nefis yöresel tatları sizin için derledik. İşte Bursa'nın yöresel mutfağından iştahınızı kabartacak tarifler...
Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden birinin konserve yapmak olduğunu söyleyen Haydar Şahin, konserve yapmanın püf noktalarını anlattı. Şahin, kış konservelerinin tarifini verdi.