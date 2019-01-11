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2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Standart Chartered Plc 2030 yılına gelindiğinde ekonomik anlamda dünyanın en büyükleri olacak olan ülkeleri açıkladı. Şirket tarafından yapılan tahminlerde 2030'da dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacağı kaydedildi.
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