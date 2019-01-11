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2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Standart Chartered Plc 2030 yılına gelindiğinde ekonomik anlamda dünyanın en büyükleri olacak olan ülkeleri açıkladı. Şirket tarafından yapılan tahminlerde 2030'da dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacağı kaydedildi.

Hürriyet Haber
11.01.2019 - 01:36 | Son Güncelleme:
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2030da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak Bakın Türkiye kaçıncı sıradaNext

İngiliz finansal hizmetler şirketi Standard Chartered, 2030 yılına kadar en büyük 10 ekonomiyi açıkladı.

Etiketler: ekonomi , en büyük ekonomiler , haberler

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