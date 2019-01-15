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2025'te dünyanın en kalabalık şehirleri hangileri olacak? Türkiye'den 3 il listede
University of Ontario 2025 yılında dünyanın en kalabalık olacak şehirlerini açıkladı. 200 şehrin listelendiği araştırmada Türkiye'den 3 yer listeye girdi. Birinin nüfusu dünyanın en büyük şehirleriyle yarışıyor.
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