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2025'te dünyanın en kalabalık şehirleri hangileri olacak? Türkiye'den 3 il listede

University of Ontario 2025 yılında dünyanın en kalabalık olacak şehirlerini açıkladı. 200 şehrin listelendiği araştırmada Türkiye'den 3 yer listeye girdi. Birinin nüfusu dünyanın en büyük şehirleriyle yarışıyor.

Görseller: Ingimage
15.01.2019 - 00:45 | Son Güncelleme:
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2025te dünyanın en kalabalık şehirleri hangileri olacak Türkiyeden 3 il listedeNext

1- Tokyo, Japonya

Nüfus (Milyon): 36,400,000

Etiketler: nüfus , en kalabalık şehir , haberler

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