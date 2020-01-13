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HaberlerEkonomi Haberleri 2025'in meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...
GeriEkonomi 2025'in meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 00:13, /

2025'in meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...

Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...

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1

20- IT Avukatı

2

19- Tedarik Zinciri İşçileri

3

18- Matematikçi

4

17. Sentetik Biyoloji Mühendisi

5

16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı

6

15. Bilgisayar Sistemleri Analisti

7

14. Veri Analisti

8

13. Makine öğrenimi/öğretim

9

12. Akıllı Bina Teknisyeni

10

11. Blockchain Geliştiricisi

11

10. 3D Baskı Teknisyeni

12

9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

13

8. Dijital Kaldırma Uzmanı

14

7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

15

6. BT Güvenlik Analisti

16

5. Dijital İçerik Uzmanı

17

4. Yazılım Geliştiricileri

18

3. Enerji Teknisyenleri

19

2. Kalifiye İşçi

20

1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar

21
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