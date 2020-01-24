2020'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listeye bakın Türkiye'den hangi il girdi

1- Taipei, TayvanPuanı: 159,342- Chiang Mai, TaylandPuanı: 154,943- Cleveland, Amerika Birleşik DevletleriPuanı: 153,144- Valensiya, İspanyaPuanı: 152,605- Makati, FilipinlerPuanı: 152,466- Hamilton, KanadaPuanı: 152.007- Leeds, İngilterePuanı: 151,708- Brisbane, AvustralyaPuanı: 150,889- Cuenca, EkvadorPuanı: 150,7510- Canberra, AvustralyaPuanı: 150,2811- Seul, Güney KorePuanı: 149,1512- Glasgow, İngilterePuanı: 149,1413- Edinburgh, İngilterePuanı: 149,0114- Minneapolis, Amerika Birleşik DevletleriPuanı: 148,9115- Tokyo, JaponyaPuanı: 148,2216- Kansas City, MO, Amerika Birleşik DevletleriPuanı: 147,0617- Adelaide, AvustralyaPuanı: 146,8418- Anvers, BelçikaPuanı: 146,7919- Madrid, İspanyaPuanı: 146,6120- Mangalore, HindistanPuanı: 145,7521- Edmonton, KanadaPuanı: 145,5522- Madison, WI, Amerika Birleşik DevletleriPuanı: 145,3623- Kopenhag, DanimarkaPuanı: 144,6024- Viyana, AvusturyaPuanı: 144,4025- Manchester, İngilterePuanı: 143,4026- Barselona, İspanyaPuanı: 143,1727- Münih, AlmanyaPuanı: 142,5928- Calgary, KanadaPuanı: 141,9929- Nizhny Novgorod, RusyaPuanı: 141,6830- Paris, FransaPuanı: 141,6638- Bursa, TürkiyePuanı: 140,3849- Antalya, TürkiyePuanı: 137,6286- İzmir, TürkiyePuanı: 130,30134- İstanbul, TürkiyePuanı: 122,70136- Ankara, TürkiyePuanı: 122.41253- Karakas, VenezuelaPuanı: 68.16