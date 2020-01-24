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Haberler Ekonomi Haberleri2020'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listeye bakın Türkiye'den hangi il girdi
GeriEkonomi 2020'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listeye bakın Türkiye'den hangi il girdi
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 01:38, /

2020'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! Listeye bakın Türkiye'den hangi il girdi

Numbeo 2020 yılının sağlıklı şehirlerini açıkladı. Türkiye'den listeye 5 şehir girdi. İşte güncellenen o liste...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1

1- Taipei, Tayvan

Puanı: 159,34

2

2- Chiang Mai, Tayland

Puanı: 154,94

3

3- Cleveland, Amerika Birleşik Devletleri

Puanı: 153,14

4

4- Valensiya, İspanya

Puanı: 152,60

5

5- Makati, Filipinler

Puanı: 152,46

6

6- Hamilton, Kanada

Puanı: 152.00

7

7- Leeds, İngiltere

Puanı: 151,70

8

8- Brisbane, Avustralya

Puanı: 150,88

9

9- Cuenca, Ekvador

Puanı: 150,75

10

10- Canberra, Avustralya

Puanı: 150,28

11

11- Seul, Güney Kore

Puanı: 149,15

12

12- Glasgow, İngiltere

Puanı: 149,14

13

13- Edinburgh, İngiltere

Puanı: 149,01

14

14- Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri

Puanı: 148,91

15

15- Tokyo, Japonya

Puanı: 148,22

16

16- Kansas City, MO, Amerika Birleşik Devletleri

Puanı: 147,06

17

17- Adelaide, Avustralya

Puanı: 146,84

18

18- Anvers, Belçika

Puanı: 146,79

19

19- Madrid, İspanya

Puanı: 146,61

20

20- Mangalore, Hindistan

Puanı: 145,75

21

21- Edmonton, Kanada

Puanı: 145,55

22

22- Madison, WI, Amerika Birleşik Devletleri

Puanı: 145,36

23

23- Kopenhag, Danimarka

Puanı: 144,60

24

24- Viyana, Avusturya

Puanı: 144,40

25

25- Manchester, İngiltere

Puanı: 143,40

26

26- Barselona, İspanya

Puanı: 143,17

27

27- Münih, Almanya

Puanı: 142,59

28

28- Calgary, Kanada

Puanı: 141,99

29

29- Nizhny Novgorod, Rusya

Puanı: 141,68

30

30- Paris, Fransa

Puanı: 141,66

31

38- Bursa, Türkiye

Puanı: 140,38

32

49- Antalya, Türkiye

Puanı: 137,62

33

86- İzmir, Türkiye

Puanı: 130,30

34

134- İstanbul, Türkiye

Puanı: 122,70

35

136- Ankara, Türkiye

Puanı: 122.41

36

253- Karakas, Venezuela

Puanı: 68.16

37
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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