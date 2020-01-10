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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 00:26, /

2020'nin en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye 2 katından fazla yükseldi

2020 Henley Pasaport Endeksi yayınlandı. İşte merak edilen o liste...

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1

The Henley Passport Index, 2020 yılının ilk haftasına girildiğinde dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelledi.

2

107- Afganistan

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 26

106- Irak

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 28

3

105- Suriye

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 29

100- Kuzey Kore, Sudan

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 39

4

98- İran, Bangladeş, Kongo (Demokratik Cumhuriyeti), Eritre

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 41

Son 10 senede vize serbestliği konusunda en kötü pasaport Nijerya'nın oldu. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya pasaportuna bu süre zarfında 19 ülke daha vize sınırlaması getirdi.

Nijerya listede 95. sırada yer aldı. Bu ülke vatandaşları sadece 46 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

5

Nijerya'dan sonra son 10 senede en çok düşüş yaşayan ülkeler Suriye, Siera Leone, Libya, Yemen, Pakistan ve Gambiya oldu.

93- Mısır, Angola, Burundi, Kamerun, Haiti, Liberya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 49

6

92. sırada yer alan Cezayir ve Laos'ta 50 ülkeye vizesiz giriş sağlanırken, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Ürdün'de ise 51 ülkeye vizesiz giriş yapıldığı tespit edildi.

7

90- Türkmenistan

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 52

88- Kamboçya, Madagaskar, Mali, Nijer, Vietnam

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 54

8

87. sırada yer alan Togo ve Gine 55 ülkeye, 86. sırada yer alan Gabon ve Senagal 56 ülkeye, 85. sırada yer alan Özbekistan ve Ivory Coast ise 57 ülkeye vizesiz giriş yapıyor.

9

84- Hindistan ,Moritanya, Tacikistan

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 58

80- Kırgızistan, Fas, Sierra Leone

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 63

10

78- Küba, Gana

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 65

76- Azerbaycan, Filipinler

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 67

11

74- Tunus

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 69

73- Tanzanya, Zambiya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 70

12

72- Çin, Endonezya, Kenya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 71

67- Kazakistan, Nambiya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 76

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66- Suudi Arabistan

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 77

65- Bolivya, Surinam, Tayland

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 78

14

64- Umman

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 79

63- Bahreyn

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 82

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61- Jamaika, Maldivler

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 85

59- Ekvador

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 91

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58- Katar

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 93

57- Kuveyt, Doğu Timor

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 95

17

56- Belize, Güney Afrika

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 100

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Türkiye ise listede 55. sırada yer aldı. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 111'e çıktı.

2006 yılı ile şimdiye bakıldığında ise şu şekilde bir tablo görünüyor...

192 KATINDAN FAZLA YÜKSELDİ

2 KATINDAN FAZLA YÜKSELDİ

Türkiye 2006 yılında yalnızca 52 ülkeye vizesiz seyahat ediyordu. Bugün ise bu sayı 111'e çıktı. Yani bu süreçte 2 katından fazla ülkeye vizesiz seyahatin kapıları açılmış oldu.

İşte listenin ilk 10'u...

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10- Slovakya, Litvanya, Macaristan

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 181

9- Yeni Zelanda, Malta, Çekya, Kanada, Avustralya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 183

21

8- ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 184

7- İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 185

22

6- Fransa, İsveç

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 186

5- Danimarka, Lüksemburg, İspanya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 187

23

4- Finlandiya, İtalya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 188

3- Güney Kore, Almanya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 189

2- Singapur

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 190

24

1- Japonya

Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 191

2006'da listede birinci sırada bulunan Danimarka ve Finlandiya vatandaşları sadece 130 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyordu.

2020'de Danimarka için bu rakam 187 olurken, Finlandiya içinse 188'e yükseldi.

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