2020'nin en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye 2 katından fazla yükseldi

98- İran, Bangladeş, Kongo (Demokratik Cumhuriyeti), Eritre



Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 41



Son 10 senede vize serbestliği konusunda en kötü pasaport Nijerya'nın oldu. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya pasaportuna bu süre zarfında 19 ülke daha vize sınırlaması getirdi.



Nijerya listede 95. sırada yer aldı. Bu ülke vatandaşları sadece 46 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.