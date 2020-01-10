2020'nin en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye 2 katından fazla yükseldi

The Henley Passport Index, 2020 yılının ilk haftasına girildiğinde dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelledi. 107- AfganistanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 26106- IrakVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 28105- SuriyeVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 29100- Kuzey Kore, SudanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 3998- İran, Bangladeş, Kongo (Demokratik Cumhuriyeti), EritreVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 41Son 10 senede vize serbestliği konusunda en kötü pasaport Nijerya'nın oldu. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya pasaportuna bu süre zarfında 19 ülke daha vize sınırlaması getirdi. Nijerya listede 95. sırada yer aldı. Bu ülke vatandaşları sadece 46 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Nijerya'dan sonra son 10 senede en çok düşüş yaşayan ülkeler Suriye, Siera Leone, Libya, Yemen, Pakistan ve Gambiya oldu.93- Mısır, Angola, Burundi, Kamerun, Haiti, LiberyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 4992. sırada yer alan Cezayir ve Laos'ta 50 ülkeye vizesiz giriş sağlanırken, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Ürdün'de ise 51 ülkeye vizesiz giriş yapıldığı tespit edildi. 90- TürkmenistanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 5288- Kamboçya, Madagaskar, Mali, Nijer, VietnamVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 5487. sırada yer alan Togo ve Gine 55 ülkeye, 86. sırada yer alan Gabon ve Senagal 56 ülkeye, 85. sırada yer alan Özbekistan ve Ivory Coast ise 57 ülkeye vizesiz giriş yapıyor. 84- Hindistan ,Moritanya, TacikistanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 5880- Kırgızistan, Fas, Sierra LeoneVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 6378- Küba, GanaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 6576- Azerbaycan, FilipinlerVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 6774- TunusVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 6973- Tanzanya, ZambiyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 7072- Çin, Endonezya, KenyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 7167- Kazakistan, NambiyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 7666- Suudi ArabistanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 7765- Bolivya, Surinam, TaylandVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 7864- UmmanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 7963- BahreynVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 8261- Jamaika, MaldivlerVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 8559- EkvadorVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 9158- KatarVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 9357- Kuveyt, Doğu TimorVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 9556- Belize, Güney AfrikaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 100Türkiye ise listede 55. sırada yer aldı. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 111'e çıktı. 2006 yılı ile şimdiye bakıldığında ise şu şekilde bir tablo görünüyor...Türkiye 2006 yılında yalnızca 52 ülkeye vizesiz seyahat ediyordu. Bugün ise bu sayı 111'e çıktı. Yani bu süreçte 2 katından fazla ülkeye vizesiz seyahatin kapıları açılmış oldu. İşte listenin ilk 10'u...10- Slovakya, Litvanya, MacaristanVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1819- Yeni Zelanda, Malta, Çekya, Kanada, AvustralyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1838- ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1847- İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, AvusturyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1856- Fransa, İsveç Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1865- Danimarka, Lüksemburg, İspanyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1874- Finlandiya, İtalyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 188 3- Güney Kore, AlmanyaVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1892- SingapurVizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1901- Japonya Vizesiz Seyahat Edebildikleri Yer Sayısı: 1912006'da listede birinci sırada bulunan Danimarka ve Finlandiya vatandaşları sadece 130 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyordu. 2020'de Danimarka için bu rakam 187 olurken, Finlandiya içinse 188'e yükseldi.