‘2020’de hedeflerimize ulaşacağız’

“Bu açıdan 2020’de bizim istediğimiz hedeflere ulaşacağımız gibi gözüküyor. Hollanda ve Belçika pazarına ortak bir operasyon yapıldı. Belçika pazarının sonuçlarına da baktık, orada çok daha ciddi bir artış var. Yüzde 20-25 gibi bir artış var. Bu da çok sevindirici.”