2020'de en çok izin yapacaklar belli oldu! 116.5 gün tatil...

2019 yılında sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerinin kalmasıyla birlikte 2020 yılına ilişkin tatil planları yapılmaya başlandı. Erken rezervasyon avantajı ve ucuz uçak bileti almak isteyenler şimdiden harekete geçti.
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