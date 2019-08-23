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2020'de en çok izin yapacaklar belli oldu! 116.5 gün tatil...

2019 yılına ait iki resmi tatilin kalmasıyla birlikte çalışanlar 2020 yılına ilişkin tatil planlarını yapmaya başladı.

Hurriyet.com.tr
23.08.2019 - 01:32 | Son Güncelleme:
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2020de en çok izin yapacaklar belli oldu 116.5 gün tatil...Next

2019 yılında sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerinin kalmasıyla birlikte 2020 yılına ilişkin tatil planları yapılmaya başlandı. Erken rezervasyon avantajı ve ucuz uçak bileti almak isteyenler şimdiden harekete geçti.

Etiketler: izin , 2020 yılı , haberler
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