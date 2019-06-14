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2020'de çok kazandıracak meslekler! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. "Gelecek için en iyi kariyer nedir? Her şey nasıl değişecek? Yarının işlerine hazırlanmak mümkün mü?" sorularıyla yola çıkan site sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişikliklerle mesleklerin de değişeceğine değindi. İşte kimi henüz olmayan, kimi ise bildiğimiz ve gelecekte popüler olacak o meslekler...

Görseller: AA
14.06.2019 - 01:40 | Son Güncelleme:
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2020de çok kazandıracak meslekler İlk sıradakine çok şaşıracaksınızNext

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Etiketler: sektör , yapay zeka , haberler

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