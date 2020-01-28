2020'de bu mesleklerin yüzü gülecek! Yıllık 50 bin dolar maaş imkanı...
Nüfus artışı, robotik teknolojinin gelişmesiyle iş yapma biçimlerinin değişmesi tüm dünyada işsizlik problemini de beraberinde getirdi. İşsizlik problemini küresel olarak yenebilmek ve kültürler arası kaynaşmayı artırmak adına Amerika düzenlediği çalışma programıyla dikkat çekiyor. Amerika; eğitim, turizm, gastronomi ve IT alanında çalışanlara özel çalışma fırsatları sunuyor.
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Amerika’nın açtığı program kapsamında öğretmenler, turizmciler ve IT’ciler yıllık 45-50 bin Dolar maaşla çalışma fırsatı yakalıyor.
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Programa katılabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte o şartlar...
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Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenlerine Amerika’dan Teklif Var!
Amerika’da açılan çalışma programlarına; matematik, kimya, fiziki biyoloji ve fen bilimi alanında formasyona sahip öğretmenler başvurabiliyor.
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Öğretmenlerin yıllık 40-45 Bin Dolar kazanç elde edecekleri iş imkanlarına sahip olabilmek için ileri (advanced) seviyede İngilizce bilmeleri gerekiyor.
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Amerika’daki orta ve lise dengi okullarda çalışan öğretmenler alanlarında gelişme imkanı bulurken, Türkiye’ye döndüklerinde iyi kurumlarda yüksek maaşlarla işe başlayabiliyor.
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Öğretmenlik programların 1-5 yıl arasında sürüyor. Bu süre zarfında Amerika’da çalışabilen öğretmenler sözleşmeleri bittiğinde ülkeye dönüş yapıyorlar.
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IT’ciler için de Amerika’da Çalışma Fırsatı Bulunuyor!
Amerika’da açılan çalışma programları kapsamında Türkiye’deki IT’ciler de iş bulabiliyor.
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Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojileri bölümlerinden mezun olanlar ya da sektörde 5 yıl deneyime sahip olanlar programa katılabiliyor.
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Katılımcılarda aranan şartlar arasında Upper Intermediate (B2-C1) seviyede İngilizce bilme zorunluluğu var.
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IT alanında çalışacak kişiler 12 aylık ya da 18 aylık programlara katılabiliyor.
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IT’cilerin aylık kazançları 3500-4000 Dolar arasında değişiyor.
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Amerika’da fazla mesailerde, normal çalışma saatlerinin iki katı kadar ödeme yapıldığından çalışanların maaşları daha da yükseğe çıkabiliyor.
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Turizm ve Gastronomi En Şanslı Alanlar:
Amerika’nın açtığı program kapsamında turizm ve gastronomi alanında çalışanlar en şanslı grup olarak gösteriliyor.
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Türkiye’de hizmet sektörünün dünyayla rekabet eder düzeyde olması, ülkemizdeki çalışanların bu alanda kendilerini ispat etmiş olması gibi nedenlerle Türkiye’ye yüksek kontenjan açılıyor.
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Turizm ve gastronomi alanında çalışanlar dünyanın önde gelen zincir otellerinde ve restoranlarda çalışabiliyor.
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F&B, frontdesk, housekeeping gibi alanlarda çalışabilen kişiler aylık minimum 2500 Dolar kazanıyor.
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Turizm alanında mesai saatlerinin uzun olması ve bahşiş kazanma imkanları dolayısıyla maaşlar oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor.
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Program kapsamında katılımcılar Amerika’da 12-18 ay arası çalışma imkanı yakalıyor.
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Dünyanın önde gelen kurumlarında çalışan kişiler Türkiye’ye döndüklerinde sektörün aranan isimleri arasında adını yazdırıyor.
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Amerika’da Ne Kadar Kazanılır Ne Kadar Harcanır? Başvuru Ücretleri Nedir?
Amerika’da çalışacak olan bir kişinin kira masrafı ve diğer aylık harcamaları hesaplandığında ortalama 1000-1100 Dolar arası bir gideri olacağı hesaplanıyor.
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Amerika’da çalışma programlarında alınan en düşük ücret 2500 Dolar.
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Bu ücret iyi şartlara sahip firmalarda 4000 Dolara kadar yükseliyor.
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Çalışanlar aldıkları maaşın yanı sıra mesaiye kalarak da ekstra gelir kazanabiliyor.
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Amerika’da haftalık 40 saat üzeri çalışmak mesaiye giriyor ve mesai ücretleri normal çalışma saatlerinin 2 katı kadar.
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Yani çalışanlar mesaiye kalarak maaşlarının 1,5 katı kadar ekstra kazanabiliyor.
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Tüm çalışma programlarında mülakatlar online bir şekilde gerçekleştiriliyor.
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Çalışma programlarına katılacak kişiler 3800 Dolar gibi bir meblağı gözden çıkarıyor.
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Bu meblağın yarısı programa başvururken ödeniyor. Diğer yarısı ise aylara bölünerek maaştan kesiliyor.
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Durum böyle olunca başvuru sahipleri yüksek ödemeler yapmadan çalışırken başvuru ücretlerini ödeme şansına erişiyor.
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İyi staj imkanı yakalayanlar henüz çalışmalarının ilk ayından başvuru ücretini çıkarabiliyor.