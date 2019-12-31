2020 yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizin yeni yılını kutlayın - Uzun, kısa, komik, resimli yeniyıl sözleri
2020 yılına saatler kala eğlenceli ve farklı yeni yıl mesajları günün en fazla araştırılan konuları arasında yer aldı. Büyük bir coşkuyla yeni yıla girecek olan vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarında , aile, iş arkadaşları ve sevdiklerine en güzel yeni yıl dileklerinin yer aldığı 2020 yılbaşı mesajlarını iletecek. Twittar, Facebook ve SMS üzerinden gönderilecek olan yeni yıl tebrikleri için kısa ve uzun mesajlar daha çok tercih ediliyor. İşte, sizler için hazırladığımız eğlenceli, komik, resimli, resimsiz yeni yıl sözleri.
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2019'un son saatlerinde geri sayım devam ederken, yeni yıl mesajlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Sağlık, mutluluk, başarı dolu yeni yıl mesajları ile sizler de sevdiklerinizin 2020 yılını tebrik edebilir, onlara en güzel duygularınızı iletebilirsiniz. İşte, yeni yıla özel bol seçenekli 2020 yeni yıl kutlama mesajlarını sizler için derledik...
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EN ANLAMLI YENİYIL KUTLAMA MESAJLARI
Yeni yılın umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını diliyorum.
2020 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, acıların ve hüzünlerin değil, güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyorum.
Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni eder, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Yeni yıl hepimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.
Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
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Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!
Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
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Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara!
Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu yıllar..
Yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.