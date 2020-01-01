2020 yeni yıl mesajları ile sevdiklerinize iyi dileklerde bulunun... Yılbaşına özel en çok ilgi çeken yeni yıl kutlama mesajları ve sözleri
Yeni bir yılın başlamasıyla en güzel dilekler ve mesajlar SMS ve sosyal medya gönderinde yer aldı. Günün en fazla ilgi gören konusu olan 2020 yeni yıl tebrik mesajları yeni yılın ilk dakikalarında da vatandaşlar tarafından rağbet görüyor... Özellikle sevdiklerine aşk, sağlık ve başarı dileklerinin yer aldığı yeni yıl tebriklerinde bulunacak farklı yılbaşı mesajı seçeneklerine yöneliyor. Sizler de 2020 yeni yıl mesajları ile sevdiklerinize iyi dileklerde bulunabilirsiniz. İşte, yılbaşına özel en çok ilgi çeken yeni yıl sözleri...
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Yılın ilk dakikalarında yeni yıl coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalarla devam ediyor. 2020 yılına merhaba diyenler, sağlık, başarı ve en güzel dileklerin yer aldığı değişik ve duygu dolu yılbaşı mesajları ile sevdiklerini tebrik ediyor. Küslerin barışmasını, uzakta olanların yakınlık hissetmesini sağlayan sevgi dolu içinizi ısıtacak yeni yıl mesajlarını sizler için hazırladık. İşte, yılbaşına özel yeni yıl 2020 kutlama mesajlarında resimli ve anlamlı seçenekler...
2020 yılına dakikalar kala yeni yıl tebrik mesajı seçenekleri, yakınlarına yeni yıl dileklerinde bulunacak olanların gündeminde yer alıyor... Yeni yıl mesajlarında klişe sözlerin dışına çıkmak isteyenler farklı mesajları tercih ediyor. Özellikle komik ve resimli yılbaşı sözleri yeni yılı eğlenceli karşılamak isteyenlerin ilgisini görüyor. Akrabaya, arkadaşa ve sevdiklerinize özel resimli yeni yıl tebrik mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, kısa ve uzun 2020 yılbaşı mesajları ve sözleri...
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2020 YENİ YIL TEBRİK MESAJLARI
Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.
Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!
Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.
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Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…
Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!
2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
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Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
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Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..
2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
2020 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..
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Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.2020 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.
2020 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..
Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.