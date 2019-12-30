Yeni yıl mesajları ile 2020 dileklerinizi paylaşın - İşte en güzel en farklı resimli yeni yıl mesajları
Bir gelenek haline gelen yeni yıl mesajları için araştırmalar saatler öncesinden başladı. 2020 yılına dair beklentilerini ve dileklerini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, resimli yeni yıl mesajlarını değerlendiriyor. Sizler de resimli, uzun, kısa yeni yıl mesajlarından birini seçerek sosyal medyadan ya da WhatsApp yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte, en güze, en farklı, resimli cuma mesajları
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Yeni yıl mesajları geleneği bu yıl da unutulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl mesajları erkenden yayılmaya başladı. Özellikle sosyal medya profillerinde renkli kutlama kartları ve gelecek yıla dair umut dolu yeni yıl mesajlarına rastlamak mümkün.br>
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Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
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Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... YENİ YILIN KUTLU OLSUN!
Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle..
Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin, yeni yıl. Mutlu yıllar dostum.
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Sevdiklerinizle birlikte mutluluğa yol alacağınız bir yıl dileriz. Hoş geldin 2020!
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...
Herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafa... Mutlu Yıllar
Umudun hep var olacağı yeni yılın, mutluluk, sağlık ve hayatınızda hep kazançlar getirmesi dileklerimizle.
Bir yılı daha acısı tatlısı ile geride bırakıyoruz.
2020'ye girerken yeni yılda toplumsal barışı anlayışı ve saygıyı sağlayan bir ülke olmamız için ne gerekiyorsa herkes üstüne düşeni yapmalıdır.