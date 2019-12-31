2020 yeni yıl mesajları için resimli seçenekler: Yılbaşı mesajları ile mutlu yıllar dileyin!

2020 yılının birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu artırmasını, şehrimize, ülkemize ve tüm dünya’ya barış, başarı, sevgi, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum



Yeni yıl hepimize iyilikler, güzellikler, aydınlıklar ve barış getirsin. Yeni yıldan en büyük dileğimiz bu...



Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle



2020 yılının tüm Türkiye ve dünyada çocukların, kadınların ve insanlığın yaşadığı, yıllardır süregelen zulümlerin ve zorbalıkların son bulduğu, demokrasi ve hukukun egemen olduğu, barış, kardeşlik ve huzurun kol kola gezdiği, bir yıl olmasını temenni ediyorum.