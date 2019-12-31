2020 yeni yıl mesajları için resimli seçenekler: Yılbaşı mesajları ile mutlu yıllar dileyin!
2020 yılına resimli yeni yıl mesajları aracılığıyla güzel temennilerde bulunarak girmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden yen güzel ve farklı resimli yılbaşı mesajları araştırmalarını gerçekleştirdi. Sevgiliye, eşe, ablaya, kardeşe resimli yeni yıl mesajları göndermek isteyen vatandaşlar, buna göre en güzel mesaj seçenekleri arasından tercihlerini gerçekleştirecek. İşte, Facebook ve Whatsapp için en güzel 2020 yeni yıl ve yılbaşı mesajları seçenekleri
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1
Resimli 2020 yeni yıl mesajları arasından kendilerine en yakın olanları seçerek Whatsapp, Facebook ve diğer mecralar aracılığıyla sevdiklerine gönderebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 'Mutlu Yıllar' dileklerinizi iletebileceğiniz birbirinden farklı ve özel resimli yılbaşı mesajları seçenekleri ve sözleri için derlemeler..
RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI VE 2020 YILBAŞI SÖZLERİ
Yeni yıl mesajları için resimli ya da yazılı seçenekleri tercih ederek yakınlarına gönderebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden yeni ve etkileyici seçenekleri araştırıyor. İşte, birbirinden güzel resimli ve sözlü yeni yılbaşı mesajları seçenekleri...
Yılbaşı mesajları arasından seçim yapabilmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
2020 yılının birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu artırmasını, şehrimize, ülkemize ve tüm dünya’ya barış, başarı, sevgi, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum
Yeni yıl hepimize iyilikler, güzellikler, aydınlıklar ve barış getirsin. Yeni yıldan en büyük dileğimiz bu...
Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle
2020 yılının tüm Türkiye ve dünyada çocukların, kadınların ve insanlığın yaşadığı, yıllardır süregelen zulümlerin ve zorbalıkların son bulduğu, demokrasi ve hukukun egemen olduğu, barış, kardeşlik ve huzurun kol kola gezdiği, bir yıl olmasını temenni ediyorum.
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Umarım yeni yıl hayatınızın en iyi yılı olur. Tüm hayalleriniz ve tüm umutlarınız gerçekleşsin!Umarım başlamak üzere olan yeni yılda hayatınız sürpriz ve sevinçle doludur. Hayatta istediğiniz her şey gerçeğe dönüşsün.
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Yaptığınız tüm güzel anıları hatırlayın ve önümüzdeki yıl hayatınızın harikalarla dolu olacağını bilin. Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2020!
5
Sevdiklerinizle birlikte mutluluğa yol alacağınız bir yıl dileriz. Hoş geldin 2020!
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...
Herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafa... Mutlu Yıllar
Umudun hep var olacağı yeni yılın, mutluluk, sağlık ve hayatınızda hep kazançlar getirmesi dileklerimizle.
Bir yılı daha acısı tatlısı ile geride bırakıyoruz.
2020'ye girerken yeni yılda toplumsal barışı anlayışı ve saygıyı sağlayan bir ülke olmamız için ne gerekiyorsa herkes üstüne düşeni yapmalıdır.
Herkese şimdiden mutlu yıllar dilerim..
6
Umarım yeni yıl hayatınızın en iyi yılı olur. Tüm hayalleriniz ve tüm umutlarınız gerçekleşsin!Umarım başlamak üzere olan yeni yılda hayatınız sürpriz ve sevinçle doludur. Hayatta istediğiniz her şey gerçeğe dönüşsün.
7
Yaptığınız tüm güzel anıları hatırlayın ve önümüzdeki yıl hayatınızın harikalarla dolu olacağını bilin. Yeni Yılınız Kutlu Olsun 2020!
8
*Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!
Yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.
2020 yılının başta aileniz olmak üzere dünyadaki tüm insanlar için huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
9
2020 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.
2020 yılında da birlik ve beraberliğimizin devam etmesini ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum.