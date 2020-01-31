2020 yeni ve resimli cuma mesajları | Yazılı cuma mesajı seçenekleri

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…



İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.



Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..



Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar..



Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar….



Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.



Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..



