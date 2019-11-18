2020 YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman? YÖKDİL ve YDS başvuru tarihleri

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde anılıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kurumun yabancı dil puannı almak isteyenler için düzenlediği; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2020 YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman? YÖKDİL ve YDS başvuruları ne zaman yapılacak?
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan gemi şeklindeki oluşumun, ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan Nuh'un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.