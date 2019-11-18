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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 11:58,

2020 YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman? YÖKDİL ve YDS başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kurumun yabancı dil puannı almak isteyenler için düzenlediği; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2020 YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman? YÖKDİL ve YDS başvuruları ne zaman yapılacak?

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2020 YDS ve YÖKDİL sınavları için yüz binlerce kişinin beklediği tarih açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Her yıl belli periyotlarda düzenlenen söz konusu sınavların; başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşti. İşte, 2020 YDS VE YÖKDİL sınavları hakkında tüm ayrıntılar...

2YDS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

YDS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1)

SINAV TARİHİ: 12.04.2020

BAŞVURU TARİHLERİ: 19.02.2020- 26.02.2020

GEÇ BAŞVURU TARİHİ: 10.03.2020

SONUÇ TARİHİ: 07.05.2020

DİĞER YDS TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

3YÖKDİL SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1)

SINAV TARİHİ: 01.03.2020

BAŞVURU TARİHLERİ: 08.01.2020 - 16.01.2020

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 28.01.2020

SONUÇ TARİHİ: 26.03.2020

DİĞER YÖKDİL TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, DHA /