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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 15:20,

2020 TYT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. Bu gelişme ile birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) kapsamındaki; Temel Yeterlik Testi (TYT), Alan Yeterlik Testi (AYT) Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihi merak konusu oldu. Peki, 2020 TYT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman?

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Yüz binlerce gencin merakla beklediği 2020 YKS takvimi belli oldu. 2020'de üniversiteye yerleştirme işleminde kullanılacak YKS puanını almak isteyen adaylar, YKS kapsamındaki testlerin tarihlerini araştırıyor. İşte, 2020 TYT ve AYT tarihleri...

2ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

3OTURUM TARİHLERİ

OTURUM TARİHLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

4BAŞVURULAR NASIL ALINACAK

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

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2020 TYT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. Bu gelişme ile birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) kapsamındaki; Temel Yeterlik Testi (TYT), Alan Yeterlik Testi (AYT) Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihi merak konusu oldu. Peki, 2020 TYT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman?

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