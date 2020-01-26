2020 TOKİ Kura çekilişi için geri sayım: TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
Türkiye’nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ sosyal konut başvurusunun sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak TOKİ 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona ermişti. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde tamamlayan vatandaşlar, kura tarihini merak ediyor. TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
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Toplamda 1 milyon 137 bin 982 başvurunun yapıldığı TOKİ sosyal konutlarının kura çekimi için tarih açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. 100 bin sosyal konut için sözleşmeler, kura sonuçları açıklamasının ardından imzalanacak. Şimdi asıl merak edilen konu ise kura çekiliş tarihi. Peki, 2020 TOKİ Kura çekilişi için geri sayım: TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu. Net kura tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
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1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.