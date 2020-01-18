2020 TOKİ 100 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu!
TOKİ kura çekilişinde başvurular yapıldı ve artık gözler çekilişin yapılacağı tarihe çevrildi. 1 milyon 137 bin 982 kişinin başvurularını yaptığı TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurusuna göre belli olan TOKİ çekiliş tarihinde ismi çıkan vatandaşlar peşinat bedeli ile ev sahibi olmak için sözleşmeleri imzalayacak. Şimdi gözle 2020 TOKİ kura çekilişlerinde. Peki, 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi tarihi ve konuyla ilgili detaylar...
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TOKİ kura çekiliş tarihi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından duyuruldu. 15 Ocak tarihinde son başvurusu alınan TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonrasında ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler peşinatlarını yatırarak sözleşmelerini imzalayacak. Bu tarihten itibaren ise sosyal konutlar inşa edilmeye başlanacak ve en geç bir buçuk yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. İşte, 81 ilde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi ve kura hakkında merak edilenler
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Toplamda 1 milyon 137 bin 982 başvurunun yapıldığı TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için sözleşmeler, kura sonuçları açıklamasının ardından imzalanacak. İşte, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve 81 il için gerçekleştirilecek kura çekimi hakkında bazı bilgiler
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu.
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TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi. Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek. Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.
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HER YIL 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU YAPILACAK
Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.