2020 sömestir tatili çocuk etkinlikleri

Sömestir tatili geldi çattı! Çocuklar yarıyıl tatilinde eğlenceye doyacak. Birbirinden eğlenceli ve dopdolu etkinlikler minikleri bekliyor. İşte iki haftalık tatil için keyifli aktiviteler…
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Tepe Nautilus, sömestir tatilinde minik ziyaretçilerini dünya turuna çıkarıyor. Çocukların farklı ülkeleri keşfetmesini sağlayacak ‘’Dünyayı Geziyorum’’ etkinliğine ev sahipliği yapacak olan alışveriş merkezi, simülasyon uçağıyla minik ziyaretçilerini Afrika - İtalya - Japonya’ya götürecek. Çocuklar, etkinlik süresince İtalya’da pizza yapacak, Afrika ve Japonya’da yöresel dans ve müzikleri deneyimleyecek, kurulan atölye alanlarında ise bu ülkelerin geleneksel hediyelik eşyalarını yapmayı öğrenecekler.
Tüm minik ziyaretçiler bu ücretsiz etkinliğe davetli…
Ege Perla; okul yarıyıl tatilinde eğlence dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çocukların severek takip ettiği MinikaFest karakterleri Ege Perla Çocuk Kulübü’nde çocuklarla buluşuyor.
Ege Perla’da 18 Ocak – 2 Şubat tarihlerinde 12.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde dört muhteşem karakter Ege Perla Çocuk Kulübü çatısı altında İzmirli çocuklarla bir araya gelecek. MinikaFest’te tüm çocukların keyifle takip ettiği Koyun Shaun, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler, çocuklara eğitici ve eğlence dolu saatler yaşatacaklar.
Çocukların çok sevdiği çizgi film ‘Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’ sömestir tatilinde Trump AVM’de sahneye çıkıyor. 18-26 Ocak tarihleri arasında her gün ücretsiz olarak gerçekleşecek sahne şovunda çocuklar eğlencenin keyfine varacak. Gösteri sonunda tüm çocuklara iki kahramanın posteri hediye edilecek.
Uğur Böceği ve Kara Kedi, yeni maceralarıyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Kurulacak özel sahnede gerçekleşecek sahne şovu, her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde toplam dört seans olarak yapılacak.
Fransız yapımı aksiyon&macera animasyon dizisi olan Mucize’nin kahramanlarını bir de sahnede izlemek isteyen tüm çocuklar Trump Alışveriş Merkezi’nde buluşacak. Gösteriler sonunda Uğur Böceği ile Kara Kedi’nin posteri de hediye…
İsfanbul Alışveriş Merkezi, sömestir tatilinde minik konukları için hazırladığı eğlenceli aktiviteleriyle ilk dönemin yorgunluğuna son veriyor. Sevilen karakter Niloya ve onun en yakın arkadaşı Tospik’in hikayeleriyle başlayan etkinlik dizisi, sömestir tatili boyunca tiyatro ve atölye etkinlikleriyle devam edecek.
Yarıyıl tatili boyunca minik misafirlerine eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlayan İsfanbul AVM’de etkinlik dizisi, 18-19 Ocak tarihlerinde sevilen lisanslı karakter Niloya ve en yakın dostu Tospik ile start alıyor. 20 Ocak Pazartesi günü Balon Show, 21 Ocak Salı günü Pinokyo tiyatro oyunuyla devam edecek olan etkinlik dizisi, 22 Ocak Çılgın Kurbağa atölye çalışması ile minikleri başka bir deneyimle buluşturmayı amaçlıyor. 23 Ocak- 1 Şubat arasında gerçekleşecek etkinlikler, 2 Şubat Keloğlan Tiyatro oyunu ile son bulacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz!
İnegöl AVM, Ocak ayında çocukları mutlu edecek dopdolu bir programla geliyor. Alışveriş merkezi, özel atölye programları ve lisanslı gösterileriyle sömestir tatilinin neşesine neşe katacak.
Sevilen çizgi dizi Rafadan Tayfa Ocak ayında hem imza günü hem de üç özel gösteri ile İnegöl AVM’de minik izleyicilerle buluşacak. Ayrıca geçen ay düzenlenen resim yarışmasının kazananları da İnegöl AVM Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek özel bir tören ve resim sergisi ile ödüllerine kavuşacak.
AVM; Merdiven ve Palyaço Show Gösterisi, Balon Katlama Show, Ormanlar Kralı Aslan Müzikal Çocuk Oyunu ve TRT lisanslı çocuk oyunu ‘Biz İkimiz Arda ile Ceren’i konuk edecek.
Esas Burda 67 AVM, sömestir tatilinde minik ziyaretçilerini Kukuli etkinlikleri ile karşılıyor. 18 - 19 Ocak tarihlerinde saat 15:00, 17:00 ve 18:30'da ücretsiz olarak Esas 67 Burda AVM'de minik ziyaretçiler ile buluşacak olan Kukuli etkinliğinde çocuklar, çok sevdikleri çizgi film karakteri Kukuli ve birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk şarkıları ile keyifli anlar yaşayacak.
Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Yıl boyunca çeşitli atölye çalışmaları ile etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestir tatilinde de yönetmenliğini Hüseyin Demir'in yaptığı 3-6 ve 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik iki ayrı tiyatro oyununun gösterimi sunulacak. Bu kapsamda "Arkadaşlık Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00'te Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 3-6 yaş arası çocuklar için iki seans halinde sahnelenecek. 45 dakika sürecek oyunda; yardımlaşmanın keyfi, paylaşmanın mutluluğu ve birbirine destek olmanın eğlenceli hali anlatılacak. 3-12 yaş arası çocuklara yönelik "Büyüyünce Ne Olsam?" adlı tiyatro oyunu ise 19 Ocak Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'te yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde tatildeki çocuklar için gösterimde olacak. Çocuk olmanın keyfi ve araştırma gücünün pekiştirilmesinin anlatılacağı oyunda, çocuklar meslekleri de deneyimleyerek yaşanan zorlukların keyifli ve eğlenceli halini seyredecekler.
Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Maşa ile Koca Ayı, sömestir tatilinde Samsunlu çocuklarla buluşacak. Miniklerin çok sevdiği ikili; heyecanlı, eğlenceli ve öğretici şarkılarını 18-26 Ocak tarihleri arasında Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde çocuklarla birlikte söyleyecek.
AVM’nin zemin katında kurulacak etkinlik ve gösteri alanında; 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans halinde gerçekleşecek etkinlikte çocuklar eğlenirken hayal güçlerini geliştirecek. Minikler, sömestir tatilinin tadını birbirinden eğlenceli aktivitelerle doyasıya çıkaracak. 9 gün boyunca gerçekleşecek ücretsiz etkinliklere katılmak için velilerin üyelik formu doldurmaları yeterli olacak.
Sömestir tatilinizi farklı ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar TerraCity’de! Tatilin ilk haftasında olan öğrenciler, diledikleri gibi eğlenip, merak ettiklerini öğrenecekler. Çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için onları Sihirbaz Okulu’na getirebilirsiniz.
21 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 13:00 – 14:30 / 16:00 – 17:30 / 19:00 seanslardan birine katılarak çocuklarınıza keyifli bir deneyim yaşatabilirsiniz.