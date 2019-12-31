Yeni yıl mesajları 2020: Yeni yıl dilekleri resimli yılbaşı mesajları ile paylaşılıyor
Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıl mesajları erken saatlerden itibaren araştırılmaya başlandı. Yeni yıl dilekleri ve yılbaşı tebriklerini en iyi şekilde paylaşmak isteyen vatandaşların tercihi genellikle resimli yılbaşı mesajları oluyor. Bir seneyi daha uğurlarken yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu yaşayanlar ve bunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, duygulu, birbirinden farklı yeni yıl mesajları bir arada. İşte 2020 yeni yıl mesajları...
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Yılbaşı heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yeni yıl mesajları ile yansıtılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı hazırlıklarına erken saatlerden itibaren yaşamaya başlayan vatandaşlar, ‘Yeni yıl mesajları’, ‘yılbaşı mesajları’, ‘yeni yıl dilekleri’ ve ‘yeni yıl kutlama mesajları’ gibi kelimelerle arama yaparak kendilerini ifade edebilecek en güzel mesajı bulmaya çalışıyor.
YENİ YIL MESAJLARI
Bir yıl daha bitiyor acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsü ve neşesiyle. Yeni yıl yeni umutlar,yeni mutluluklar, yeni heyecanlar, yeni başarılar sağlık neşe getirsin Gerçekleşmesini istediğiniz ne varsa hepsinin olması dileğiyle.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel mektuplarla kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle
Nerede yaşam varsa; orada umut vardır, sevgi de vardır, hayal de vardır. Hoş gel 2020
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Asla başka bir hedef koymak ya da başka bir rüya hayal etmek için çok yaşlı değilsin Bu ışıltı için yıl, Yapabileceğine inan ve orada yarı yoldasın.
Bu istediğiniz her şeyin başlangıcıdır. Yeni bir şeye başlamanın ve yeni başlangıçların büyüsüne güvenmenin zamanı geldi. Yeni Yılınız mutlu olsun!
En iyisi henüz gelmedi. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Önümüzdeki yıl birçok kutlmalara sahip olacağınız ümidiyle Mutlu Yıllar dilerim.
Eski ile dışarı, yeni ile: tüm yıl boyunca mutlu olabilir misiniz. Yeni Yılınız mutlu olsun!
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Yarın, 365 sayfalık bir kitabın ilk boş sayfasıdır. Güzel bir şey yaz.
İleride geride bıraktığımızdan çok daha iyi şeyler var.
Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.
Yeni yılın en görkemli ışığı tatlı umut!
Her yeni günde gizli fırsatları bulmak için yeni yıla kararlılıkla yaklaşın.
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Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
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Sevdiklerinizle birlikte mutluluğa yol alacağınız bir yıl dileriz. Hoş geldin 2020!
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...
Herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafa... Mutlu Yıllar
Umudun hep var olacağı yeni yılın, mutluluk, sağlık ve hayatınızda hep kazançlar getirmesi dileklerimizle.
Bir yılı daha acısı tatlısı ile geride bırakıyoruz.
2020'ye girerken yeni yılda toplumsal barışı anlayışı ve saygıyı sağlayan bir ülke olmamız için ne gerekiyorsa herkes üstüne düşeni yapmalıdır.