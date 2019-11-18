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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 17:06,

2020 Ramazan'ın başlangıcı ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ayına yönelik araştırmalar yeni yıla günler kala hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı ramazanın 2020'de ne zaman başlayacağı ve hangi tarihlere denk geleceği, oruç ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2020 ramazan ne zaman?

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Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Yaz tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2020 takvimine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, 'Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi ayda, tatil kaç gün olacak?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 2020 Ramazan Bayramı hakkında ayrıntılar...

2RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.

3KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

4RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Sıradaki Galeri
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2020 Ramazan'ın başlangıcı ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ayına yönelik araştırmalar yeni yıla günler kala hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı ramazanın 2020'de ne zaman başlayacağı ve hangi tarihlere denk geleceği, oruç ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2020 ramazan ne zaman?

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Gizemi çözülemiyor, efsaneleri çok... '20 yıl önce kan şeklinde aktı'

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor. Suyunun rengi ve kaynağı hakkında gizemini koruyan Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok... Bunlardan en çok konuşulanı Keş Dağı'ndaki bir mağaradan atılan saman balyalarının Yeşilgöz'den çıkması. Tekir Mahallesi sakinlerinden olan Necati Elma, "20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı'' dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA) /

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Gizemi çözülemiyor, efsaneleri çok... '20 yıl önce kan şeklinde aktı'

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor. Suyunun rengi ve kaynağı hakkında gizemini koruyan Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok... Bunlardan en çok konuşulanı Keş Dağı'ndaki bir mağaradan atılan saman balyalarının Yeşilgöz'den çıkması. Tekir Mahallesi sakinlerinden olan Necati Elma, "20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı'' dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA) /