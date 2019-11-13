2020 ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2020'de oruç ne zaman başlayacak?

Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen Ekim’de oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı.
Ara tatil için gün sayan öğrenciler ve veliler, e okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ziyaretlerini sıklaştırdı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere pek çok anlamda kolaylık sağlayan e Okul VBS girişi en çok sınav sonuçlarını görüntüleme amacıyla yapılıyor. İşte, ilk kez e Okul girişi yapacak olanlar için ‘e Okul VBS üzerinden sınav sonuçları nasıl öğrenilir?’ sorusunun yanıtı…