Milli Piyango sonuçları ile bu illerde yüzler güldü! Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet sorgulama için kolay yöntem!
Milli Piyango sonuçları telefondan, tabletten ve bilgisayarlar üzerinden yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile araştırılmaya devam ediliyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları için numaraların açıklanmasından kısa bir süre, büyük ikramiye kazanan iller, sistem tarafından belirlendi. Bu yıl 80 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran bilet, '1358490' numaralı çeyrek bilet oldu. Diğer taraftan 2020 Milli Piyango sonuçları için amorti rakamları ise 4 ve 8 oldu. İşte, Milli Piyango sonuçları için 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı
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2020 Milli Piyango sonuçları Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir heyecan yarattı. 31 Aralık akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı sonuçları neticesinde başta büyük ikramiye olmak üzere pek çok ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiye üzerine günlerdir hayal kuran vatandaşlar, bir yandan Milli Piyango bilet sorgulama sayfasına erişim sağlarken bir yandan da sıralı tam liste amorti rakamlarını inceliyor. İşte Milli Piyango sonuçları ve ikramiyelerin sıralı tam listesi…
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020
Milli Piyango 2020 sonuçları duyurusu ardından vatandaşlar büyük ikramiyenin hangi rakamlara çıktığını öğrenmek için bilet sorgulama sayfasına yöneldi. . Milli Piyango'nun yılbaşı sonuçları neticesinde büyük ikramiye sahibine ulaştı. Peki, Milli Piyango 2020 sonuçlarına göre, büyük ikramiye hangi il veya illere çıktı? Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar hangi 2 rakam oldu? İşte 2020 Milli Piyango sorgulama linki, amorti rakamları ve MPİ yılbaşı sıralı tam liste
Sıralı tam liste ve sorgulama motoru için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
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Milli Piyango bilet sorgulama sayfası nasıl kullanılır?
Her yıl olduğu gibi Milli Piyango 2020 bilet sorgulama işlemi de Hurriyet.com.tr üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Hurriyet.com.tr’nin “2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları” sayfasındaki bilet sorgulama motoru ile biletlerinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilir, sıralı tam listeyi görüntüleyebilirsiniz. 2020 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
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Milli Piyango İdaresi, çekilişin ardından sıralı tam listeyi yayımladı. Buna göre, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyeleri kazandıran rakamlar şu şekilde;
Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.
Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.
Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir.