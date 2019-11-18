2020 KPSS tarihleri: İki yıl bir yapılan 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nın açılışı ardında ombudsman ve mbudsmanlık kelimelerinin anlamı merak konusu oldu. Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Peki, Ombudsman nedir, ombudsmanlık ne demek?
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.