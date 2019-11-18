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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 11:12,

2020 KPSS tarihleri: İki yıl bir yapılan 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin paylaştığı takvimle 2020 KPSS tarihlerini duyurdu. KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, alan bilgisi sınavları ve Ortaöğretim Sınavı tarihi belli oldu. Özellikle ortaöğretim 2020 KPSS tarihini uzun bir süredir bekliyor ve araştırıyordu. Peki, takvime göre, iki yıl bir yapılan 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

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ÖSYM 2020 Yılı Sınav Takviminin ilanıyla birlikte KPSS tarihleri de belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan personelin belirlenmesi için yapılan KPSS’nin başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Peki, ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ne zaman?

2020 KPSS NE ZAMAN

Uzun bir süredir beklenen 2020 KPSS takvimi belli oldu. ÖSYM'nin 18 Kasım'da yayınlanan sınav takviminde; 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) , Alan Bilgisi ve ÖABT'nin başvuru ve sınav tarihleri yer alıyor.

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KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2019 yılında yapılmamıştı. Bu nedenle sınav ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 8 Aralık 2020’de açıklanacak.

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Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 19 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün 25 Temmuz tarihinde yapılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün 26 Temmuz tarihinde yapılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos tarihinde yapılacak

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KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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