Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2020 için asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahmini ne kadar?
2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'da başlıyor. Şu an 2020 lira olan asgari ücret için gelecek yıl belirli seviyede artış gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, binlerce kişinin gözünün kulağının olduğu asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak? İşte, sendikaların da büyük pay sahibi olacağı 2020 asgari ücret tahmini
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2020 yılı için asgari ücret tahmini hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş, konuyla ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladı. Sendikaların bugün itibariyle görüşmelere başlayacağı 2020 asgari ücret zammı için belirlenen miktarın üzerinde durulacak. Karşılıklı görüşmelerin ardından ise sonuca bağlanarak yeni yıl itibariyle ilk asgari ücret zammı şubat ayında maaşlara yansıtılacak. Peki, asgari ücret zammı için tahmin edilen miktar ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE KADAR SÜRECEK?
Asgari ücret görüşmeleri 2 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'da başlayacak ve aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla görüşmelerin 27 aralık Cuma günü sona ermesi bekleniyor.
Görüşmelere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) dahil olacak.
Peki, 2020 asgari ücret tahmini ne kadar? İşte, o detaylar...
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ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.
"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor?
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.