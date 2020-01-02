2020 Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Diyanet Hac kura çekiliş tarihini açıkladı mı?

HACI ADAYLARINA E-DEVLET UYARISI Manisa'da özel bir seyahat acentasının Hac ve Umre Sorumlusu Hasan Kadri Adalı, kuraya girecek olan hac adaylarına e-Devlet şifresi uyarısında bulundu.



Manisa ilinde Hacca gitmek üzere 2020 yılında ilk defa kayıt yaptıran 3 bin kişi ile birlikte bu sayı toplamda 41 bin 788’e ulaştığını ifade eden Adalı, “9 Ocak’ta çekilecek kurada Manisa genelinden 1450 kişinin hacca gitmesi bekleniyor. Kurada Hac Kesin Kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının yüzde 60’ı Diyanet, yüzde 40’ı Acenta organizasyonu ile gidebilmektedir. Hac ücretleri Diyanet işleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Geçen seneki en düşük hac ücreti 15.480 Riyal idi, 2020 yılı Hac ücretinin bu rakamların altında olmayacağı beklenmektedir. Bu ücret konaklama türlerine göre değişmektedir. Geçtiğimiz Hac döneminde Hac ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hesabına 2 eşit taksit halinde yatırılmıştır. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var, 9 Ocak 2020 Perşembe günü kuraya girecek hacı adaylarının,13 Ocak 2020 Pazartesi günü kesin kayıt yaptırabilmeleri için e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden önceden temin etmeleri çok iyi olacaktır. Kuranın çekileceği Perşembe gününden sonra e-Devlet şifresi almaları için sadece bir mesai günü Cuma günü olduğu için, hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması ve PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için 9 Ocak 2020 Perşembe gününden önce e-Devlet şifrelerini almaları tavsiye edilmektedir. Hac kurasına girecek olan tüm Hacı adaylarına hayırlısı olmasını temenni ederiz” dedi.