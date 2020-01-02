2020 Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Diyanet Hac kura çekiliş tarihini açıkladı mı?
2020 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. 1 Ocak Salı günü yeni bir yılın başlangıcını yapan hacı adayları, sık sık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasını ziyaret ederek bilgi almaya çalışıyor. Bu yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları aralık ayının ortasına kadar alınmıştı. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Diyanet hac kura çekiliş tarihini açıkladı mı?
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Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecek. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Diyanet hac kura çekiliş tarihini açıkladı mı?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının merakla beklediği kura tarihi için bilgilendirmede bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası 9 Ocak 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak.
Müracaat sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan hacı adayları kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
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Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
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HACI ADAYLARINA E-DEVLET UYARISI
Manisa'da özel bir seyahat acentasının Hac ve Umre Sorumlusu Hasan Kadri Adalı, kuraya girecek olan hac adaylarına e-Devlet şifresi uyarısında bulundu.
Manisa ilinde Hacca gitmek üzere 2020 yılında ilk defa kayıt yaptıran 3 bin kişi ile birlikte bu sayı toplamda 41 bin 788’e ulaştığını ifade eden Adalı, “9 Ocak’ta çekilecek kurada Manisa genelinden 1450 kişinin hacca gitmesi bekleniyor. Kurada Hac Kesin Kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının yüzde 60’ı Diyanet, yüzde 40’ı Acenta organizasyonu ile gidebilmektedir. Hac ücretleri Diyanet işleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Geçen seneki en düşük hac ücreti 15.480 Riyal idi, 2020 yılı Hac ücretinin bu rakamların altında olmayacağı beklenmektedir. Bu ücret konaklama türlerine göre değişmektedir. Geçtiğimiz Hac döneminde Hac ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hesabına 2 eşit taksit halinde yatırılmıştır. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var, 9 Ocak 2020 Perşembe günü kuraya girecek hacı adaylarının,13 Ocak 2020 Pazartesi günü kesin kayıt yaptırabilmeleri için e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden önceden temin etmeleri çok iyi olacaktır. Kuranın çekileceği Perşembe gününden sonra e-Devlet şifresi almaları için sadece bir mesai günü Cuma günü olduğu için, hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması ve PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için 9 Ocak 2020 Perşembe gününden önce e-Devlet şifrelerini almaları tavsiye edilmektedir. Hac kurasına girecek olan tüm Hacı adaylarına hayırlısı olmasını temenni ederiz” dedi.