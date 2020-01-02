2020 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı SSK ve Bağkur hesaplama

2020’nin ilk günlerinde üç milyonu aşan memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin ana gündem konusu enflasyon farkı oldu. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kez zam alan emeklilerin maaş tutarı enflasyon farklına göre belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkı emekli maaşlarına zam olarak yansıyor. Peki, emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 2020 emekli maaşı ne zaman belli olacak?