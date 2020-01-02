2020 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı SSK ve Bağkur hesaplama
Asgari ücret zammı ardından binlerce memur emeklisinin gözü kulağı 2020 emekli maaşında. 2020 emekli maaşı zam oranını merak eden vatandaşlar bir yandan da ‘ne kadar emekli maaşı alacağım?’ sorusuna yanıt bulmak amacıyla emekli maaşı miktarı SSK ve Bağkur hesaplama yapıyor. Peki, Peki, 2020 emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2020’nin ilk günlerinde üç milyonu aşan memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin ana gündem konusu enflasyon farkı oldu. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kez zam alan emeklilerin maaş tutarı enflasyon farklına göre belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkı emekli maaşlarına zam olarak yansıyor. Peki, emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 2020 emekli maaşı ne zaman belli olacak?
2
2020'de emekli maaşı zammı yapılıp yapılmayacağı saatler sonra belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak Cuma günü açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak. Memurlara 2019 yılının ikinci yarışı için yüzde 5 oranında zam verildi. Ancak enflasyon rakamlarında aylık TÜFE değişimlerinin toplamı verilen zammı aşıyorsa, aşan kısım maaşa fark olarak yansıtılıyor.
3
5 AY İÇİN YÜZDE 0.59 FARK
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.Aralık ayına ilişkin olarak da enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Piyasada beklenen Aralık ayına ilişkin enflasyon ise yüzde 0.49 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu şekilde gerçekleşmesi durumunda yüzde yüzde 1 civarında enflasyon farkının maaşlara yansıması bekleniyor.
4
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
5
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.