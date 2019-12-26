2020 Asgari ücret zammı az önce açıklandı! Asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından notlar;



* Asgari ücret tespit komisyonumuzun ton son toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık’ta yine bu salonda yapmıştı

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* Ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş’e TİSK’e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.



* 2002 yılında net 184 lirayı, 2019’da 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduk. Reel olarak yüzde 142 artık sağlamıştık. Asgari ücreti konuşurken bizim hükümet olarak aldığımız her politikada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu."

