2020 AÖF final sınav sonucu açıklandı.. AÖF geçer notları ve sonuç sorgulama ekranı

AÖF DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat tarihinde sona erecek.

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr internet sitesinde Kayıt Otomasyonu bağlantısı ve Kayıt Yenileme adresinden yapılacak. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI ve AÖF HARF NOTU KARŞILIĞI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER

AÖF öğrencilerinin sınavlarla ve derslerle alakalı bilmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar ise şu şekildedir:

Genel Not Ortalaması – AÖF öğrencilerinin bütün dönemlerde aldığı derslerin toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır.

Ders Geçme – AÖF ders geçme işleminde söz konusu dersin harf notuna bakılmaktadır. Eğer bu not CC ve üzeri ise o ders geçilmiş demektir.

Dersten Kalma – Dersten geçme gibi dersten kalma durumunda da dersin harf notuna bakılmaktadır. Bu da ders FF ise o dersten kaldığınız anlamına gelmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme – Ders harf notunuz CD, DC veya DD ise söz konusu derslerden koşullu geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şekilde geçmek için ise bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0’ın üzerinde olmalıdır.