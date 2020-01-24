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Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 16:31, /

2020 AÖF final sınav sonucu açıklandı.. AÖF geçer notları ve sonuç sorgulama ekranı

AÖF final sonucu Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Yapılan resmi duyuruya göre AÖF sınav sonuçları şuanda erişime açıldı ve öğrenciler sonuç sorgulama ekranında final sınav sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu açıklama ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin resmi hesabından da paylaşıldı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

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AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.. Açık Öğretim Sınav final sonuçları az önce açıklandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu açıklama ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin resmi hesabından da paylaşıldı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihindeki oturumlarla sona ermiş gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi duyuruya göre AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı. 

2AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim final sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF sonuçları sorgulama ekranı da duyuru ile birlikte erişime açıldı. Öğrencilerin konu hakkında yaptığı aramalar arasında AÖF ders geçme notları da ilgi görüyor. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Anadolu Üniversitesi Rektörü PRF.DR.Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçları sisteme giren ekibe övgü dolu sözler sarf etti.

Şafak Çomaklı;

Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz, sınavlarınızın sonuçları sisteme girdi.Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz.Açık öğretim sisteminde Dünyanın ilk sıralarında yer alan @Anadolu_Univ rakipsiz yola devam ediyor...Sonuçlar hayırlı olsun. Diyerek sınava giren öğrencilerin sonuç açıklamasında bulundu

4AÖF DERS GEÇME NOTLARI NEDİR

AÖF DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?


AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat tarihinde sona erecek.

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr internet sitesinde Kayıt Otomasyonu bağlantısı ve Kayıt Yenileme adresinden yapılacak. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI ve AÖF HARF NOTU KARŞILIĞI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER

AÖF öğrencilerinin sınavlarla ve derslerle alakalı bilmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar ise şu şekildedir:

Genel Not Ortalaması – AÖF öğrencilerinin bütün dönemlerde aldığı derslerin toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır.

Ders Geçme – AÖF ders geçme işleminde söz konusu dersin harf notuna bakılmaktadır. Eğer bu not CC ve üzeri ise o ders geçilmiş demektir.

Dersten Kalma – Dersten geçme gibi dersten kalma durumunda da dersin harf notuna bakılmaktadır. Bu da ders FF ise o dersten kaldığınız anlamına gelmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme – Ders harf notunuz CD, DC veya DD ise söz konusu derslerden koşullu geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şekilde geçmek için ise bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0’ın üzerinde olmalıdır.
 

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