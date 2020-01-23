Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 16:44,
2020 AGİ tablosu! AGİ ne kadar oldu?
AGİ ne kadar oldu sorusu 2020 yılının ilk zamlı maaşlarını alacak olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. 2020 yılının AGİ tablosu aracılığıyla evli, bekar ya da çocuklu kişilerin ne kadar AGİ alabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 2020 AGİ tablosu aracılığıyla bilgi edinebilecek. İşte, medeni durum ya da çocuk sayısına göre değişen 2020 AGİ tutarları hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz 2020 AGİ tablosu hakkında bazı bilgiler
2020 AGİ tablosu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, AGİ hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, evli çocuklu ve eşin çalışması durumuna göre değişkenlik gösteren 2020 AGİ tablosu hakkında detaylı bilgiler
AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
AGİ ücretleri, 2020 yılında da eşin çalışıp çalışmama, çocuk olup olmaması durumuna göre değişiklik gösteriyor. Hesaplama yapmak için belirli koşulların dikkate alınması gerekiyor.
Peki, AGİ 2020 hesaplama nasıl yapılır? İşte, o detaylar...
2020 YILININ AGİ TABLOSU
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...