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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 16:44, /

2020 AGİ tablosu! AGİ ne kadar oldu?

AGİ ne kadar oldu sorusu 2020 yılının ilk zamlı maaşlarını alacak olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. 2020 yılının AGİ tablosu aracılığıyla evli, bekar ya da çocuklu kişilerin ne kadar AGİ alabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 2020 AGİ tablosu aracılığıyla bilgi edinebilecek. İşte, medeni durum ya da çocuk sayısına göre değişen 2020 AGİ tutarları hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz 2020 AGİ tablosu hakkında bazı bilgiler

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2020 AGİ tablosu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, AGİ hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, evli çocuklu ve eşin çalışması durumuna göre değişkenlik gösteren 2020 AGİ tablosu hakkında detaylı bilgiler

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AGİ ücretleri, 2020 yılında da eşin çalışıp çalışmama, çocuk olup olmaması durumuna göre değişiklik gösteriyor. Hesaplama yapmak için belirli koşulların dikkate alınması gerekiyor.

Peki, AGİ 2020 hesaplama nasıl yapılır? İşte, o detaylar...

22020 YILININ AGİ TABLOSU

2020 YILININ AGİ TABLOSU

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

2020 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,17 TL
Evli, eşi çalışan220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,17 TL

32019 YILINDA AGİ NE KADARDI

2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

 2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL
Evli, eşi çalışan191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL


Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...

4AGİ NASIL HESAPLANIR

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

5AGİ NEDİR

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

6ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİYİ NASIL ETKİLER

ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİ'Yİ NASIL ETKİLER?

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

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