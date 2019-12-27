27 Aralık cuma mesajları: Duygu, sevgi ve anlam yüklü cuma mesajları





CUMA MESAJLARINDAN DERLEMELER



En büyük servetiniz, her dâim yüzü gülen bir arkadaş, kendini iyi hissettiren bir dost ve vücudunuzdaki sıhhatir!



En güzel yerlerde, en doğru insanlarla yolunuzun kesişmesi dileğimle...



Hayırlı cumalar. Mutlu günler...



Onlara söyle; saklı hazineler her tezgahta satılmaz.Onlara de ki; insan olmak ayrı bir cevherdir



"Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.''



(Rad Süresi 28)



Allah huzuru bulanlardan eylesin...



Bismillah.. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.



Hz. Muhammed (s.a.v.)



Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar



