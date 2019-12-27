27 Aralık cuma mesajları: Duygu, sevgi ve anlam yüklü cuma mesajları
Haftanın ve 2019'un son günü cuma mesajları ile başladı. Cuma günlerinin sevilen bir geleneği haline gelen cuma mesajları başta Twitter, Facebook ve Instagram olmak üzere çeşitli mecralar yoluyla paylaşılıyor. Uzakta olan sevdiklerine cuma mesajları paylaşımında bulunmak isteyenler hem metin halindeki hem de resimli cuma mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. İşte duygu, sevgi ve anlam yüklü cuma mesajları
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2019 yılının son cuması geldi çattı. Bu yılın son cuma namazı için camilere akın edecek olan vatandaşların bir diğer gündemi de cuma mesajları oldu. Özellikle uzakta olan sevdiklerine, aile üyelerine veya arkadaşlarına güzel bir dilekte bulunmak, kalplerinden geçen duaları iletmek isteyenler Cuma mesajlarını bir vesile olarak görüyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Cuma mesajları alternatifleri de arttı. İşte en farklı, en güzel ve resimli Cuma mesajları seçenekleri…
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CUMA MESAJLARINDAN DERLEMELER
En büyük servetiniz, her dâim yüzü gülen bir arkadaş, kendini iyi hissettiren bir dost ve vücudunuzdaki sıhhatir!
En güzel yerlerde, en doğru insanlarla yolunuzun kesişmesi dileğimle...
Hayırlı cumalar. Mutlu günler...
Onlara söyle; saklı hazineler her tezgahta satılmaz.Onlara de ki; insan olmak ayrı bir cevherdir
"Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.''
(Rad Süresi 28)
Allah huzuru bulanlardan eylesin...
Bismillah.. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.
Hz. Muhammed (s.a.v.)
Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar
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"Her cuma bir huzur, her sabah bir umuttur. Huzurunuz ve umudunuz daim olsun.Hayırlı cumalar"
"Dünyadaki en büyük sanat eseri; ettiğiniz duânın,hayatınıza çizdiği o muhteşem resimdir.”
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Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Allahım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
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Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk. Sana olan ihtiyacımız, Senin büyüklüğün kadar. Cumamız mübarek olsun.
Ey gönül Olmadı mı 'nasip değilmiş' de talip ol rızaya Tevekkül et,kaderi gör Aşkla yönel yüce Mevlâya. HAYIRLI CUMALAR.
'Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. ' (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.