Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Küresel veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 petrol rezervlerini açıkladı. Söz konusu raporda toplam 190 ülke yer aldı. Bu ülkelerin için Türkiye de bulunuyor. Rezervler günlük olarak ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde açıklandı.

Hürriyet Haber
23.10.2019 - 01:15 |Son Güncelleme:
1
2019un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu Bakın Türkiye kaçıncı sıradaNext

Bakın listede tam 190 ülke içinde Türkiye kaçıncı sırada...

* 2019 yılının 3. ayı olarak belirlenmiştir.

Etiketler: petrol rezervi , benzin , haberler

En Yeni Foto Haberler

ABD yerin altında ne saklıyor?

ABD yerin altında ne saklıyor?

Sözleri tüm dünyayı sarsmıştı! Greta'ya 'Sesini kes' şoku

Sözleri tüm dünyayı sarsmıştı! Greta'ya 'Sesini kes' şoku

Sapık milyarderle ilgili yeni iddialar... Prens ile tanıştı, iç kanama geçirdi

Sapık milyarderle ilgili yeni iddialar... Prens ile tanıştı, iç kanama geçirdi

Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye'den listeye sadece o girdi...

Dünyanın en iyilerini seçtiler! Türkiye'den listeye sadece o girdi...

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Denizin ortasında göl gibi duran gizemli çukur! Dalış yapıldı, öyle şeyler çıktı ki…

Denizin ortasında göl gibi duran gizemli çukur! Dalış yapıldı, öyle şeyler çıktı ki…

Kimse görmedi... Belhanda'dan taraftalara skandal hareket!

Kimse görmedi... Belhanda'dan taraftalara skandal hareket!

Volkan Demirel: Hedefim Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye hizmet

Volkan Demirel: Hedefim Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye hizmet

Su Kefiri Nedir? Su Kefirinin Faydaları Neledir?

Su Kefiri Nedir? Su Kefirinin Faydaları Neledir?

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.