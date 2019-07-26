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2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Küresel veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 petrol rezervlerini açıkladı. Söz konusu raporda toplam 190 ülke yer aldı. Bu ülkelerin için Türkiye de bulunuyor. Rezervler günlük olarak ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde açıklandı.

Hürriyet Haber
26.07.2019 - 01:54 | Son Güncelleme:
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2019un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu Bakın Türkiye kaçıncı sıradaNext

Bakın listede tam 190 ülke içinde Türkiye kaçıncı sırada...

* 2019 yılının 3. ayı olarak belirlenmiştir.

Etiketler: petrol rezervi , rezerv , haberler

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