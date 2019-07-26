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2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Küresel veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 petrol rezervlerini açıkladı. Söz konusu raporda toplam 190 ülke yer aldı. Bu ülkelerin için Türkiye de bulunuyor. Rezervler günlük olarak ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde açıklandı.
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