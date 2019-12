2019'un instagram zenginleri açıklandı! Kazançları dudak uçuklatıyor

KYLIE JENNER



22 yaşındaki The Keep Up With The Kardashian'ın yıldızı bu yıl Instagram'dan etkileyici bir 3 milyon sterlin aldı. Ancak, büyük kazananlar listesini doldurmamasına rağmen, yazı başına en fazla 1.01 milyon sterlinlik etkileyici bir rakam da cebine girdi. Kylie, bu yılın başlarında Forbes tarafından bugüne kadar olan en genç milyarder seçildi.