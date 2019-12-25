2019'un en ünlü gelinleri... Bu gelinlikler çok konuşuldu!
2019'da birçok ünlü isim nikah masasına oturdu. Düğünler kadar konuşulan bir diğer detay ise gelinlik modelleri oldu.
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İşte, bu yılın en çok konuşulan gelinlikleri...
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HAZAL KAYA
Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile şubat ayında nikah masasına oturdu. Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törene ünlüler akın etti.Hazal Kaya gecede Özgür Masur imzalı gelinlik giydi.
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DEMET ŞENER
Demet Şener, 2,5 ay birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Demet Şener, Kuruçeşme Les Ottomans'daki nikahta Eda Güngör imzalı gelinlik giydi.
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EBRU ŞALLI
Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş evlendi. Çift, Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikah ile dünyaevine girdi. Şallı, gecede Cengiz Abzoğlu imzalı gelinlik tercih etti.
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İNCİ TÜRKAY
İnci Türkay, eylül ayında 11 yıllık sevgilisi Atilla Saral ile nikah masasına oturdu. Türkay, Londra'daki nikah töreninde beyaz mini bir elbise giydi.
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MÜGE BOZ
Oyuncu Müge Boz, haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturdu. Boz, Barselona'daki nikahta Banu Güven imzalı düşük omuzlu bir gelinlik giydi.
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BERFU YILDIZ
Tescilli güzel Berfu Yıldız, haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Yıldız, Kilyos'taki düğünde Akay marka gelinlik giydi...
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SEREN ŞİRİNCE
Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi. Seren Şirince, Beyoğlu’ndaki Cezayir Restoranı’nda gerçekleşen düğünde derin dekolteli bir gelinlik giydi.
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MERVE ÖZGÜLE
Psikolog Merve Özgüle eylül ayında oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile nikah masasına oturdu. Özgüle, nikah töreninde düz inci işlemeli bir gelinlik giydi.
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DENİZ BAYSAL
Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Deniz Baysal, Çeşme'deki düğüne Zeliha Kaçar imzalı 3 farklı gelinlik giydi.
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ZİYNET SALİ
Ziynet Sali, Kıbrıs'ta düzenlenen ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı nikah töreninin ardından Erkan Erzurumlu ile dünya evine girdi. Ziynet Sali, Cengiz Abazoğlu imzalı gelinlik tercih etti.
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SEDA GÜVEN
"Oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı sevgilisi Ali Gürel ile evlendi. Güven, Swissôtel The Bosphorus'daki düğünde omuzu fiyonklu bir gelinlik tercih etti.