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Magazin
25 Aralık 2019 - 11:25,

2019'un en ünlü gelinleri... Bu gelinlikler çok konuşuldu!

2019'da birçok ünlü isim nikah masasına oturdu. Düğünler kadar konuşulan bir diğer detay ise gelinlik modelleri oldu.

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İşte, bu yılın en çok konuşulan gelinlikleri...

2HAZAL KAYA

HAZAL KAYA

Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile şubat ayında nikah masasına oturdu. Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törene ünlüler akın etti.Hazal Kaya gecede Özgür Masur imzalı gelinlik giydi.

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4DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

Demet Şener, 2,5 ay birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Demet Şener, Kuruçeşme Les Ottomans'daki nikahta Eda Güngör imzalı gelinlik giydi.

5EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI

Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş evlendi. Çift, Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikah ile dünyaevine girdi. Şallı, gecede Cengiz Abzoğlu imzalı gelinlik tercih etti.

6İNCİ TÜRKAY

İNCİ TÜRKAY

İnci Türkay, eylül ayında 11 yıllık sevgilisi Atilla Saral ile nikah masasına oturdu. Türkay, Londra'daki nikah töreninde beyaz mini bir elbise giydi.

7MÜGE BOZ

MÜGE BOZ

Oyuncu Müge Boz, haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturdu. Boz, Barselona'daki nikahta Banu Güven imzalı düşük omuzlu bir gelinlik giydi.

8BERFU YILDIZ

BERFU YILDIZ

Tescilli güzel Berfu Yıldız, haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Yıldız, Kilyos'taki düğünde Akay marka gelinlik giydi...

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10SEREN ŞİRİNCE

SEREN ŞİRİNCE

Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi. Seren Şirince, Beyoğlu’ndaki Cezayir Restoranı’nda gerçekleşen düğünde derin dekolteli bir gelinlik giydi.

11MERVE ÖZGÜLE

MERVE ÖZGÜLE

Psikolog Merve Özgüle eylül ayında oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile nikah masasına oturdu. Özgüle, nikah töreninde düz inci işlemeli bir gelinlik giydi.

12DENİZ BAYSAL

DENİZ BAYSAL

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Deniz Baysal, Çeşme'deki düğüne Zeliha Kaçar imzalı 3 farklı gelinlik giydi.

13ZİYNET SALİ

ZİYNET SALİ

Ziynet Sali, Kıbrıs'ta düzenlenen ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı nikah töreninin ardından Erkan Erzurumlu ile dünya evine girdi. Ziynet Sali, Cengiz Abazoğlu imzalı gelinlik tercih etti.

14SEDA GÜVEN

SEDA GÜVEN

"Oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı sevgilisi Ali Gürel ile evlendi. Güven, Swissôtel The Bosphorus'daki düğünde omuzu fiyonklu bir gelinlik tercih etti.

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