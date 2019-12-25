Magazin 25 Aralık 2019 - 11:25, 25 Aralık 2019 - 12:19

2019'un en ünlü gelinleri... Bu gelinlikler çok konuşuldu!

2019'da birçok ünlü isim nikah masasına oturdu. Düğünler kadar konuşulan bir diğer detay ise gelinlik modelleri oldu.