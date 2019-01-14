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2019'un en sağlıklı şehirleri açıklandı! Bakın Türkiye'den hangi iller listede
Numbeo 2019 yılında dünyanın en sağlıklı illerini açıkladı. Sağlık hizmetleri, şehir sağlığı gibi durumların incelenerek belirlendiği listede 236 şehir yer aldı. Türkiye'den 5 yer listeye girerken bir şehir fark attı...
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