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2019'un en sağlıklı şehirleri açıklandı! Bakın Türkiye'den hangi iller listede

Numbeo 2019 yılında dünyanın en sağlıklı illerini açıkladı. Sağlık hizmetleri, şehir sağlığı gibi durumların incelenerek belirlendiği listede 236 şehir yer aldı. Türkiye'den 5 yer listeye girerken bir şehir fark attı...

Görseller: Ingimage
14.01.2019 - 11:42 | Son Güncelleme:
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2019un en sağlıklı şehirleri açıklandı Bakın Türkiyeden hangi iller listedeNext

1- Cuenca, Ekvador

Puanı: 88.63

Etiketler: en sağlıklı şehirler , sağlıklı şehirler , şehirler , haberler

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